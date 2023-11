Cabo-Verde acelera na atribuição de nacionalidade aos descendentes

A movimentação é grande nos últimos dias no consulado de cabo-verde na capital santomense. Uma enchente que se vai estender, tudo indica, até 31 de Dezembro. Podem ser vários milhares os descendentes de cabo-verdianos a beneficiar gratuitamente de nacionalidade cabo-verdiana a atribuir durante este período.

«O processo vem no âmbito do decreto-lei que isenta os descendentes cabo-verdianos na atribuição de nacionalidade, na emissão de passaportes e também do cartão nacional de identificação» – disse Paulo Barbosa, conservador de Cabo-Verde.

Uma oportunidade para os descendentes cabo-verdianos espalhados pelo mundo, à luz da nova lei da nacionalidade, aprovada pelas autoridades de Cabo-verde.

«Recentemente foi aprovada uma nova lei de nacionalidade que dá direito até os trinetos conseguirem uma nacionalidade cabo-verdiana. Como ainda não foi regulamentada essa nova lei, nessa viagem à S. Tomé e Príncipe estamos a trabalhar em processos até netos. Oportunamente também os bisnetos e trinetos vão também ter a possibilidade »-sublinhou o conservador.

Dados de 2022 apontam para a existência de cerca de 10 mil cidadãos cabo-verdianos em São Tomé e Príncipe. Número que poderá vir a duplicar com o novo processo de atribuição de nacionalidade, aberta nas ilhas pelas autoridades cabo-verdianas.

