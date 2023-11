PNUD – Contratação de uma empresa de prestação de serviços de gráficas

A Representação do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) em São Tomé e Príncipe, pretende contratar empresa de prestação de serviços de gráficas para as Agências do Sistema Das Nações Unidas em São Tomé e Príncipe.

As propostas devem ser submetidas na plataforma Quantum até o dia 23 de novembro de 2023.

Para mais informações, os interessados deverão consultar o link:

https://procurement-notices.undp.org/view_negotiation.cfm?nego_id=13845

Constitui responsabilidade do fornecedor assegurar que a sua proposta seja submetida na plataforma antes ou no prazo estipulado. As propostas recebidas fora do prazo acima indicado, independente das razões, não serão consideradas para avaliação. Assegura-se que a proposta esteja assinada e no formato PDF, além de não conter vírus ou arquivos corrompidos.

Veja o anúncio :