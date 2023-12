A Célula de Gestão das Subvenções(CGS), através do ministério da saúde principal beneficiário do projecto do Fundo Global, informa as empresas locais que pprorrogou para 20 de Dezembro o prazo para entrega de candidaturas para o concurso de prestação de diversos serviços nomeadamente restauração, segurança, carga, descarga e transporte dos produtos farmacêticos.

Para ter os detalhes consulte o documento seguinte :

