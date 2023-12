MLSTP antecipa congresso e manifesta preocupação com a droga em navio com bandeira de STP

O comunicado da comissão política do MLSTP, diz que a decisão de antecipar a data, resulta de uma proposta da comissão organizadora do congresso extraordinário. Segundo o comunicado por causa da celebração da Páscoa e da Semana Santa, o congresso inicialmente marcado para 30 de março é antecipado. A proposta foi validada pela comissão política e deve ser retificada pelo conselho nacional na reunião agendada para fevereiro de 2024.

Na alise da situação económica e social do país o MLSTP considera que o governo tem sido incompetente, e não apresenta soluções concretas para diversos problemas sociais, económicos e financeiros do país.

O maior partido da oposição recorda que o país continua sem luz eléctrica. E chama a atenção de todos os santomenses para a escuridão que ensombra o futuro do país.

«Nada se sabe ainda sobre as negociações do novo programa com o FMI e nem sobre o OGE de 2024».

Enquanto isso diz o MLSTP «o país continua parado, sem rumo enquanto o chefe do governo decide ausentar-se uma vez mais e por um período de 20 dias».

A Comissão Política do MLSTP pinta o cenário de São Tomé e Príncipe com as cores de enorme preocupação, quando o centro internacional de análise e operações marítimas noticiou que foi apreendido um navio «com bandeira de São Tomé e Príncipe, na costa do senegal com 3 toneladas de droga à bordo».

O partido diz que « condena o silêncio do governo sobre esta caso que mancha a nossa imagem externa». O MLSTP conclui a análise do caso da droga com a seguinte declaração. «Pelos vistos o país voltou a entrar na rota dos negócios obscuros e clandestinos».

A crise política na Guiné-Bissau obrigou o MLSTP a manifestar solidariedade para com o partido da independência da Guiné Bissau, o PAIGC, assim como a coligação que ganhou as eleições legislativas guineenses com maioria absoluta, o PAI-Terra Ranka.

Abel Veiga