Exército levou ajuda humanitária à população de Monte Café e repôs os materiais roubados por vândalos

O exército de São Tomé e Príncipe comandado pelo coronel Virgílio Pontes(na foto) está a recuperar a imagem de honra e orgulho nacional que as forças armadas tinham no seio da população.

Na grande Roça Monte Café, o exército são-tomense voltou a ser considerado pelo povo como herói.

Herói, porque depois de desmantelar a rede de vândalos e de consumidores e vendedores de Liamba, que impunha o Caos na comunidade, o exército regressou a roça para confraternizar com a população, para distribuir ajuda alimentar para as crianças e idosos, e também para promover palestras de sensibilização e de informação da população contra o consumo de drogas e do álcool.

A interacção entre os militares do exército e a população de Monte Café aconteceu na última quinta-feira. O coronel Virgilio Pontes, comandante do exército distribuiu a ajuda alimentar para a população idosa. As crianças da roça receberam cabazes de alimentos e sandálias. O exército decidiu ser padrinho de Natal de 4 crianças órfãs de Monte Café.

Mas, o convívio e o relacionamento que cultivaram confiança e parceria entre a população e o exército, começou com um trabalho cívico. Militares e a população limparam o quintal da roça.

Médicos e enfermeiros do exército liderados pelo alferes Juciley Cravid realizaram sessões de consultas gratuitas para a população. Segundo a Associação dos Moradores foram realizadas análises de diabetes, da SIDA, do Paludismo, e avaliação da tensão arterial.

«A equipa de saúde militar forneceu medicamentos a população», acrescentou Filipe Samba, Presidente da Associação dos Moradores de Monte Café.

Uma equipa de engenharia militar, repôs as louças de pavimentação do chafariz e da lavandaria, que tinham sido roubadas pelos vândalos. Os equipamentos foram recuperados após a operação do exército que desmantelou a rede de vândalos.

Logo depois o alferes Juciley Cravid administrou a palestra sobre o consumo de álcool e drogas. O capitão Paiva, chefe da secção de justiça e disciplina militar, foi o orador do debate sobre os aspectos jurídicos relacionados com a droga.

«Foi assinado um protocolo de parceria entre o exército e a associação dos moradores, para reforço da amizade e solidariedade com a comunidade. Dá destaque à promoção do desporto, da cultura e da assistência médica», explicou o Presidente da Associação dos Moradores de Monte Café.

O ambiente mudou em Monte Café, até o ar ficou mais puro. «Antes o cheiro do fumo de liamba inundava aqui em Monte Café. Agora o ar voltou a ser mais puro como antes», declarou Filipe Samba.

Segundo a Associação dos Moradores «antes do desmantelamento da rede de vândalos, a venda de Liamba era pública na roça. Centenas de pessoas vinham para aqui, sobretudo no fim de semana para comprar Liamba», denunciou.

A parceria entre o exército e a população de Monte Café dá atenção especial à garantia de segurança na Roça que no ano 2022 foi seleccionada pelo Estado são-tomense como candidata ao título de património mundial pela UNESCO.

Um almoço de confraternização reuniu a população e os militares do exército à volta da mesma mesa. Uma espécie de ceia antecipada do Natal.

Abel Veiga