Empresa de construção civil do Príncipe constrange ministra da educação que diz ser um caso de Polícia

A escola Paula Lavres é o centro de ensino emblemático da ilha do Príncipe. A maioria dos habitantes da ilha, aprendeu o alfabeto português na Paula Lavres.

Antiga e degradada pelo tempo, a reabilitação da escola passou a ser uma das principais prioridades do Governo regional do Príncipe. No quadro da prospecção do petróleo na Zona Económica Exclusiva de São Tomé e Príncipe a empresa francesa Total atribuiu um fundo de 1 milhão de dólares para financiar projectos no sector da educação.

Para além de outros centros de ensino na ilha de São Tomé, a escola Paula Lavres da ilha do Príncipe foi contemplada com o financiamento da Total para reabilitação da infraestrutura escolar.

A Empresa SolMaior ST LDA, com sede na cidade capital do Príncipe, Santo António, foi a vencedora do concurso para reabilitar a escola.

As obras no valor de 491 mil 471 euros foram lançadas no passado mês de março e deveriam segundo o contrato estarem concluídas em 6 meses , ou seja, no mês de setembro.

Na última semana, a Ministra da Educação Isabel Abreu, acompanhada pela direcção da Agência Nacional de Petróleo, e pelo Presidente do Governo Regional do Príncipe Filipe Nascimento, visitaram a escola Paula Lavres.

«É uma visita constrangedora», afirmou a ministra da educação. Isabel Abreu avisou que pelas explicações dadas pelo encarregado da obra de reabilitação da escola, e face aos documentos que tem em mãos que reflectem o financiamento disponibilizado pela empresa Total, a financiadora da obra, assim como as informações recolhidas da equipa de fiscalização da obra e da empresa executora, «eu não entendi nada…Só sei que quem tem estado a sofrer são as crianças e os professores que estão a trabalhar em péssimas condições», frisou a Ministra da Educação.

9 meses depois do lançamento, a obra nem sequer começou de facto.

«O nível de execução é de apenas 15%. Mas o nível de pagamento ronda os 45%. Isso para mim é um caso jurídico», pontuou Isabel Abreu.

Um caso de polícia, que, no entanto, não foi accionada pela ministra da educação na cidade de Santo António. O comando da polícia do Príncipe localiza-se perto da escola Paula Lavres.

«Se fosse uma obra financiada pelo Orçamento Geral do Estado, entendia-se o atraso. Mas é uma obra financiada por uma empresa petrolífera que tem condições», reclamou a ministra.

A escola emblemática da ilha do Príncipe tem 6 salas de aulas. Segundo a ministra da educação a Empresa executora, SolMaior, « não dá satisfação a ninguém».

O Téla Nón apurou que individualidades políticas do Príncipe, que militam em coligações partidárias com projecção a nível nacional fazem parte da administração da empresa Sol Maior.

O governo regional do Príncipe está de mãos atadas. «O contrato não foi cumprido porque já ultrapassaram os 6 meses. Todo esforço que fizemos para conseguir o financiamento e hoje é a empresa executora que não cumpre com as suas responsabilidades, pondo em causa uma das prioridades da governação que é oferecer condições dignas para a educação de qualidade para as nossas crianças», declarou o Presidente do Governo regional Filipe Nascimento.

Obras inconclusivas parecem ser a sina da ilha do Príncipe. Há 20 anos que Príncipe está a construir o primeiro bloco operatório da ilha, mas sem conclusão à vista.

Abel Veiga