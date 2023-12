ADM Laboratórios nasceu de um apelo do filho médico para a mãe médica

José Manuel Azancot de Menezes, médico da marinha de guerra de Portugal, chegou a São Tomé em Abril de 2021, no quadro da operação “Mar Aberto”.

A bordo do navio NRP Setúbal da armada portuguesa, pisou pela primeira vez o solo do país onde nasceu o seu bisavô, o santomense Ayres de Menezes, médico nacionalista santomense, que é o patrono do Hospital Central do país.

«É uma grande honra pisar pela primeira vez, esta terra natal dos meus antepassados… Ainda por cima representando a marinha portuguesa, nesta missão Mar Aberto, que me permite conhecer as minhas raízes», declaração do subtenente José Manuel Azancot de Menezes em Abril de 2021.

O médico da marinha portuguesa visitou o hospital central Dr. Ayres de Menezes, e conheceu o busto do bisavô, que nasceu na cidade de Guadalupe.

«Filho de peixe sabe nadar, e é com muito orgulho que pertenço a esta geração de médicos, e espero que assim continue na minha família», afirmou em 2021.

O avô Hugo Azancot de Menezes, também foi médico, mas em Angola, país para onde o bisavô Ayres de Menezes emigrou desde o século XIX. A mãe, Aida Menezes, escreveu também o nome do pai, Hugo Azancot de Menezes, na lápida do laboratório inaugurado em São Tomé.

O caminho do mar, no quadro da operação da marinha portuguesa levou o navio NRP Setúbal de São Tomé para Angola. O médico da tripulação reencontrou-se com a sua mãe em Luanda.

«Eu disse filho…estas a fazer a volta que o teu avô (Hugo Azancot de Menezes) fez! Que o meu pai fez na luta pela libertação de Angola», afirmou Aida de Menezes.

O filho também percebeu a dimensão humana da operação Mar Aberto. «Tenho muita sorte em poder estar nestes países, que são muito importantes na carreira do meu bisavô e da minha família inteira».

O reencontro de mar e filho em Luanda, abriu um mar de saudades, e acrescentou a descoberta das raízes.

«Ele disse-me mãe porquê que nunca me disseste que temos ligações com São Tomé? Ele me perguntou porque foi recebido com muita honra e amor aqui no país», acrescentou Aida de Menezes.

O filho desafiou a mãe para o retorno ou transferência da competência da família de médicos gerada por Ayres de Menezes a São Tomé. Retorno para promover cuidados de saúde à população.

«Ele olhou para mim e disse-me… investe em São Tomé o povo de São Tomé precisa de ti. Eu disse-lhe que precisa de nós. Então os dois projetamos. Eu comecei pelo laboratório. Ele disse que os casos de AVC são flagrantes, ele é neurologista e então me disse …oh mãe temos que ir temos que ajudar São Tomé. E por isso é que eu comecei», desabafou Aida de Menezes.

Assim nasceu o projecto de construção e instalação do primeiro laboratório privado de análises clínicas em São Tomé e Príncipe. Inaugurado no dia 18 de Dezembro de 2023, o laboratório começa a funcionar no primeiro trimestre de 2024. Aida Menezes considera ser o tempo necessário para instalar os equipamentos de ponta e formar adequadamente os técnicos nacionais que vão prestar serviço no laboratório.

«Apercebi-me em 2022 que há muitas dificuldades para fazer alguns exames, e que muitas pessoas vão a Portugal exclusivamente para os fazer. Quando nós com este laboratório podemos fazer aqui, sem que as pessoas tenham custos adicionais. Um laboratório é os ouvidos e os olhos dos médicos. Portanto tem que ser uma coisa robusta e com seriedade», precisou a médica endocrinologista.

ADM Laboratórios pretende melhorar a qualidade de saúde dos santomenses e abre postos de trabalho para os profissionais de saúde.

«Aquilo que investimos será uma grande mais-valia para todos os santomenses. Não falemos do dinheiro», frisou quando questionada sobre o valor do investimento.

O nome do Dr. Ayres de Menezes, o patriarca da família de médicos, continua a marcar a história da medicina e da assistência médica às populações de São Tomé e Príncipe, de Angola, e porque não, também de Portugal. Três países que a história uniu pelo Mar Aberto.

Abel Veiga