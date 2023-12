Trabalhadores da ENASA ameaçam fazer greve

Depois dos trabalhadores do Porto, agora são os do aeroporto a ameaçarem a greve.

Em causa está a falta de esclarecimento sobre um eventual processo de privatização da ENASA, a Empresa Nacional de Aeroportos e Segurança Aérea.

Através de uma carta enviada ao ministro das Infra-estruturas, Recursos Naturais e Meio Ambiente, com cópias para os órgãos da Comunicação social e todas as companhias aéreas que operam no arquipélago, o sindicato da empresa nacional de aeroportos e segurança aérea, SINASA, dá ao ministro Adelino Cardoso 7 dias para o devido esclarecimento da privatização da Empresa ENASA.

Caso contrário, de acordo com o documento, serão suspensos todos os serviços aeroportuários e de segurança aérea.

O sindicato sublinha que os trabalhadores devem ser informados sobre o processo em curso, sob pena de ser rejeitado.

José Bouças