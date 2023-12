Numa nota publicada na página oficial da presidência da república na rede social facebook, Carlos Vila Nova desmente as informações que dão conta do seu envolvimento no negócio que gerou o contrato de gestão da ENAPORT por uma empresa privada.

Mais importante ainda é o facto de o Chefe de Estado manifestar que desconhece o conteúdo do contrato, e pediu ao governo para enviar uma cópia do mesmo, ao seu gabinete.