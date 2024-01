Sindicato da ENASA ficou mais desconfiado após a demissão do ministro Adelino Cardoso, e apela a ENAPORT a manter a luta

O pedido de demissão do ministro das infraestruturas recursos naturais e meio ambiente, Adelino Cardoso, não trava a luta do sindicato dos trabalhadores da ENASA, a empresa de aeroportos e segurança aérea.

«Mesmo que o ministro saia, com certeza, há pessoas que têm informações para nos passar. O nosso prazo está a contar, demos 7 dias úteis, ainda estamos a tempo e vamos aguardar» – disse Arlindo Fernandes, presidente do SINASA.

E o esclarecimento urge numa altura em que os sinais de privatização da ENASA são cada vez mais evidentes.

«Não é possível que venham aí estranhos fazer medições do aerogare, pedir dados aos trabalhadores, salários e categorias para não haver nada? Duvidamos muito. Dizem aí que são turcos, que os turcos é que vão ficar com isso. Não podemos afirmar nada porque não temos documento nenhum, então, precisamos ser esclarecidos» – frisou o líder sindical.

O pedido de demissão imediata e irreversível do ministro Adelino Cardoso veio aumentar a desconfiança do sindicato da ENASA que se mostra solidário com a congénere da ENAPORT.

«Para dizer ao sindicato dos trabalhadores da ENAPORT(administração dos portos do país) que a luta deve continuar. Não devemos esmorecer e recuar porque o ministro se demitiu. Se o ministro se demitiu quer dizer que a coisa parece ser ainda mais grave e alguma coisa precisamos tirar de lá» – sublinhou Arlindo Fernandes.

Termina, esta semana, o prazo de 7 dias dado ao governo para o esclarecimento de todo o processo sobre a alegada privatização da ENASA, fim dos quais, todos os trabalhos serão suspensos, de acordo com o sindicato.

José Bouças