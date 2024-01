Anulado o acordo com a empresa francesa AGL para a gestão dos portos de STP

O sindicato recua na decisão de avançar para a greve por tempo indeterminado porque o governo também recuou no contrato assinado com a francesa AGL para a gestão dos portos de São Tomé e Príncipe. O primeiro-ministro assegurou aos dirigentes do sindicato da ENAPORT que o contrato contestado pelos trabalhadores foi anulado.

«Segundo o senhor Primeiro-ministro, o contrato não reflecte aquilo que ele havia combinado com o senhor ministro. É por esta razão que ele anulou o contrato. O senhor ministro colocou algumas cláusulas no contrato à revelia que iria lesar muito os trabalhadores, que desembocava no desemprego e muitas coisas mais» disse Hermes Carvalho, presidente do sindicato.

No encontro de mais de duas horas, em que não foi autorizada a cobertura jornalística, o primeiro- ministro terá garantido ao sindicato que o governo vai assinar a carta conforto que a ENAPORT tanto reclama para o acesso ao crédito bancário para a aquisição de equipamentos de operacionalização do porto.

«O primeiro-ministro deixou o aviso que após empossar o novo ministro das infraestruturas, no mesmo dia, será garantida a carta conforto. É um documento que os sectores do estado pedem ao governo para ir ao banco pegar um valor para a compra de um equipamento ou alguma coisa chave para fazer funcionar o sector»- sublinhou Hermes Carvalho.

Depois da empresa ganesa Safebond agora é a francesa AGL a ver cair por terra o acordo para a gestão dos portos de São Tomé e Príncipe.

José Bouças