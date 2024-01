Governo diz que foi por razões alheias que José Fret não teve funeral de Estado

O Governo de São Tomé e Príncipe lamenta o aproveitamento político em torno do ato Fúnebre do Engenheiro José Fret Lao-Chong

O Governo de São Tomé e Príncipe expressa, uma vez mais, o seu profundo pesar pelo falecimento do Engenheiro José Fret Lao-Chong, figura exemplar e digna que dedicou sua vida ao serviço do Estado. Símbolo de patriotismo e membro da CLSTP, o Engenheiro José Fret Lao-Chong deixa um legado inestimável.

O Governo solidarizou-se desde as primeiras horas do passamento físico desse grande homem, garantindo todos os meios e condições necessárias para a realização do funeral de Estado.

O Governo reitera a sua posição de não se envolver em polêmicas políticas neste momento de luto. A não realização do funeral oficial não se deve à falta de disponibilização de meios financeiros.

Razões alheias a questões orçamentárias, e por orientação dos familiares, estão por trás dessa decisão.

O Governo apela ao respeito à memória do Engenheiro José Fret Lao-Chong e à unidade nacional neste momento difícil. Que a lembrança desse ilustre servidor do Estado inspire a todos a trabalhar em prol do bem comum.

Comunicado do Governo