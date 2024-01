Início das obras na estrada do Sul pode ajudar na reabertura do Hotel Ilhéu das Rolas

Uma retroescavadora começou a eliminar parte das valas criadas pela chuva abundante. Chuva que rasgou a estrada e desfez o asfalto na estrada que liga Ribeira Peixe à Porto Alegre.

Uma estrada construída na década de 90, que fomenta o turismo no sul da ilha de São Tomé, mas que por falta de manutenção tornou-se quase intransitável para as viaturas.

A população de Ponta Baleia, comunidade localizada nos arredores de Porto Alegre, a cerca de 80 quilómetros da capital São Tomé, chegou a erguer barricadas como protesto.

«Fizemos a barricada como forma de chamar o governo para perto de nós, porque pareceu que o governo esqueceu do povo de Porto Alegre. Foi uma forma de chamar a atenção do governo», afirmou Aladim Espírito Santo.

Com a estrada transformada em valas, a população diz que ficou isolada e desempregada. Segundo a população de Ponta Baleia, a maior unidade hoteleira da região, o Resort Ilhéu das Rolas fechou as portas também por causa do mau estado da estrada.

«O Ilhéu das Rolas até então está paralisado por causa da estrada. Se as obras começaram tudo indica que o ilhéu vai reabrir as portas. Estamos à espera do ilhéu das Rolas…assim que abrir e começar as inscrições vamos tentar um emprego lá. Tudo depende da estrada», referiu Rui Fernandes Cunha, outro habitante da Ponta Baleia.

O início das obras de reabilitação das partes mais degradadas da estrada trouxe alívio para Ponta Baleia.

«Se já deram o primeiro passo eu agradeço. É sinal que Deus nos ouviu e o governo também ouviu o nosso clamor», acrescentou Rui Fernandes Cunha.

Segundo o Primeiro-ministro Patrice Trovoada o governo fez um levantamento da situação das estradas do país e decidiu que enquanto não houver financiamento para reabilitação completa, vão ser feitas intervenções nos pontos críticos. A estrada do Sul é o caso. O primeiro-ministro disse que os pontos críticos representam 2 quilómetros da estrada entre a Ribeira Peixe e Porto Alegre.

Mas o isolamento da população do sul é diversificado. Rui Fernandes Cunha perguntou a Téla Nón se era verdade que o ex-ministro das infra-estruturas Adelino Cardoso tinha sido demitido.

«Aqui ouve-se a rádio com muitos ruídos e sucessivos cortes. A TVS e a RTP, então credo, não temos acesso. Não sabemos nada do que se passa em São Tomé. Estamos perdidos», reclamou.

O isolamento da população do sul alimenta a ignorância e fomenta a pobreza.

Abel Veiga