ROSEMA parece ser um poder acima dos demais

A Cervejeira Rosema continua envolvida em polémicas. Desta vez são os clientes que reivindicam o pagamento de mais de 100 mil euros.

Segundo uma comissão dos clientes da Rosema, o Tribunal Constitucional ordenou que o valor fosse devolvido aos clientes, mas a nova administração liderada por Domingos Monteiro recusa em cumprir a ordem judicial.

Os revendedores de cerveja dizem que depositaram o valor de mais de 100 mil euros na conta da cervejeira Rosema, assim como as grades.

Com base em extractos da transferência feita através de uma conta do BISTP, provam que a anterior administração da cervejeira, a empresa angolana RIDUX que perdeu a fábrica de cervejas em 2023 por decisão do Tribunal Constitucional transferiu o valor dos clientes para a conta da nova gestora, a empresa santomense SOLIVAN.

O extracto da transferência que teria sido ordenado e executado pelo próprio Tribunal Constitucional diz que numa primeira operação efectuada no dia 18 de Agosto de 2023, o Tribunal Constitucional depositou na conta da empresa SOLIVAN um total de 11.001.589.89 dobras.

Também no mesmo dia e por volta das 18 horas e 49 minutos o Tribunal Constitucional transferiu da conta da empresa RIDUX para a empresa SOLIVAN o valor de 3.130.622,27 dobras.

Já por volta das 18 horas e 52 minutos por ordem do Tribunal Constitucional a empresa SOLIVAN encaixou 35.272.95 dobras.

No mesmo dia, mais 198.035,14 dobras saíram da conta da empresa RIDUX para a empresa SOLIVAN.

A operação continuou com a transferência de 43.375.25 dobras. O extrato da transferência ordenada pelo Tribunal Constitucional mostra o depósito de 75.890.23 dobras como último montante que foi transferido da conta da empresa angolana que geria a ROSEMA para a conta da empresa santomense SOLIVAN.

No total o Tribunal Constitucional transferiu 591 mil 215 euros e 75 cêntimos da conta da RIDUX para a conta da SOLIVAN.

«O gestor actual nega pagar-nos o valor que aplicamos na compra da cerveja, e nem devolve as grandes. Já fizemos muitas tentativas. Ainda esta manhã estivemos no local onde trabalha o representante da SOLIVAN e ele negou receber-nos. Somos cerca de 100 pessoas», denunciou Hélder Costa, porta-voz dos clientes.

Perante a recusa da nova administração em devolver o dinheiro e as grades, os clientes recorreram ao Tribunal Constitucional.

Num despacho com data de 30 de agosto de 2023, o Juiz Presidente do Tribunal Constitucional Roberto Raposo, ordenou que a empresa SOLIVAN cumpra com o compromisso assumido com a empresa angolana RIDUX que transferiu para a SOLIVAN o valor dos clientes, e para que fosse feita a devolução aos mesmos. No despacho o Tribunal Constitucional garante que o montante despendido pelos clientes para compra de cerveja, equivalente a mais de 100 mil euros está na posse da empresa SOLIVAN.

«Estivemos no Tribunal Constitucional e fomos recebidos pelo Presidente do Tribunal. Ele disse-nos que fez tudo o que podia fazer, e que agora não pode fazer mais nada. Temos os documentos comprovativos da transferência que o Tribunal Constitucional mandou fazer para a conta da empresa SOLIVAN. A transferência do valor que depositamos na ROSEMA foi devidamente realizada, mas eles recusam devolver. Nós não entendemos o que está a acontecer», afirmou.

ROSEMA, é um produto (álcool) mais consumido em São Tomé e Príncipe. É nome de uma fábrica que movimenta muito dinheiro, e desde o ano 2009 domina e determina a justiça em São Tomé e Príncipe.

Novamente sob controlo da empresa santomense SOLIVAN, a ROSEMA parece ser um poder, acima de todos os outros. Nem a decisão do Tribunal que segundo a lei sobrepõe-se a todos os outros poderes, não é acatada e o Tribunal segundo os lesados não sabe mais o que fazer.

«Há quem tenha 500 mil dobras metido nisso. Temos todos os documentos. Quando deveria ser o Tribunal a saber o que fazer. Mas disse-nos que já fez tudo e já não sabe o que fazer», reforçou Hélder Costa.

Todas as diligências feitas pela imprensa para ouvir a actual administração da ROSEMA fracassaram. A Direcção Comercial da empresa entregou à imprensa o número de telefone do responsável máximo que segundo a direcção comercial é a pessoa autorizada para explicar o caso, o cidadão Domingos Monteiro.

As sucessivas chamadas não foram atendidas. No escritório da ROSEMA em São Gabriel, o segurança disse que o chefe Domingos Monteiro não estava nas instalações.

Abel Veiga