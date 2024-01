STP regista melhorias no acesso e qualidade de ensino

Os indicadores são claros: São Tomé e Príncipe está no bom caminho em matéria de política educativa.

«Houve aqui ganhos muito positivos em relação ao acesso e a qualidade do ensino, principalmente, num contexto muito desafiante. Quando nós olhamos para os últimos quatro anos, percebemos que tínhamos ali uma pandemia de covid-19 que afectou muito os sistemas de ensino não só em S.Tomé e Príncipe, mas também globalmente, mas, S.Tomé e Príncipe conseguiu responder positivamente a pandemia e muitos indicadores de acesso e de qualidade do ensino melhoraram» – disse, João Silveira consultor sénior da IMPACTE.

Os dados sobre a evolução do sistema de educação em São Tomé e Príncipe nos últimos quatro anos, constam do relatório de avaliação da carta política educativa e o plano de acção 2019-2023. O documento aponta alguns desafios.

«Temos aqui um grande desafio de continuar a aumentar o acesso, de continuar a aumentar as taxas de conclusão, diminuir as taxas de repetência, melhorar o apetrechamento das infra-estruturas, mesmo os laboratórios de informática, de química, de biologia. No ensino superior é preciso melhorar a investigação científica» – vincou o consultor.

Desafios que as autoridades se mostram empenhadas em ultrapassar nos próximos tempos.

«Temos a consciência que etapas houve que não nos foi possível ultrapassar na construção de uma educação com mais qualidade, equidade, inclusão e eficiência. Daí a pertinência do presente exercício» – sublinhou, Isabel de Abreu, ministra da Educação, Cultura e Ciência.

Os parceiros vão continuar a ajudar São Tomé e Príncipe a alcançar a meta do ensino de qualidade.

«Devemos apoiar o governo na adopção de uma abordagem multissectorial utilizando escolas como plataformas para a realização de intervenções coordenadas à melhoria, inclusão, reforço de aprendizagem e do sistema a todos os níveis, gestão e planificação baseadas em evidências, mas também em matéria de valorização profissional, competências do século XXI, alterações climáticas, saúde e nutrição, prevenção da violência e segurança nas escolas» – disse Veronica Avati, representante-adjunta interina da UNICEF.

A carta política educativa é um instrumento relevante e estruturante do sistema educativo que determina as diretrizes, metas e estratégias, para a política educativa.

