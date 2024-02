Sobrevivente do Massacre de 1953 avisa as autoridades de que “Fome Mata”

Apenas dois sobreviventes do massacre de 1953 estiveram presentes no acto central. Uma senhora e um senhor.

Américo Viana Cristo, foi o sobrevivente que se manifestou disponível para falar com o Téla Nón. O homem que completa 90 anos de idade em Abril próximo pôs em causa a promessa feita no acto central de 3 de Fevereiro de 2023 pelo Primeiro-ministro Patrice Trovoada. O Chefe do governo prometeu no ano passado que o executivo tudo iria fazer para atribuir aos poucos sobreviventes do massacre uma pensão mensal de sobrevivência.

«O Estado nos apoia uma vez por ano, o que não deveria ser. Se fosse em Angola, ou em Moçambique, o Estado garante as condições de sobrevivência para os combatentes da pátria. Eu não tenho condições de sobrevivência, apenas quando chega o ano da celebração é que me dão qualquer coisa para alimentação», declarou Américo Viana Cristo.

Questionado pelo Téla Nón se não recebe uma pensão mensal, respondeu que «deveria ser mensalmente, porque fome mata…. Fome mata», repetiu.

O sobrevivente acrescentou ainda que «muitos já morreram por falta de alimentação. Eu sou vítima do massacre, para hoje todos estarem em liberdade….», concluiu.

No acto central o Téla Nón apurou que outros sobreviventes do massacre estão acamados, por isso não puderem ir à Praia de Fernão Dias, palco da celebração todos os anos do dia dos mártires da liberdade.

Abel Veiga