China reforça stock de medicamentos e oferece equipamentos médicos  

O donativo da China contribui para a regularização do stock de medicamentos nos centros de saúde de São Tomé e Príncipe. É comum às populações do país reclamarem pela falta de medicamentos nos hospitais.

Outros parceiros internacionais ciclicamente apoiam São Tomé e Príncipe na reposição do stock dos medicamentos. Por diversas vezes a Ordem dos Médicos e os sindicatos do sector da saúde fizeram a mesma reclamação. Falta de medicamentos e de equipamentos para garantir a adequada assistência aos pacientes. Os sucessivos governos justificaram a rotura do stock com as dificuldades financeiras do país para comprar e a tempo os medicamentos essenciais.

É neste cenário que a Ministra da Saúde Ângela Costa recebeu da embaixadora da China Xu Yingzhen o donativo em medicamentos e equipamentos hospitalares na ordem de 90 mil euros.

Medicamentos essenciais como para controlo da hipertensão arterial, para tratamento da diabete, antibióticos, vitaminas, anti-inflamatórios e analgésicos foram armazenados nas instalações do Fundo Nacional de Medicamentos localizado em Bobô Fôrro.

«O sector da saúde é sempre um campo prioritário de cooperação entre a China e São Tomé e Príncipe», afirmou Xu Yingzhen .

No passado recente muitos pacientes foram confrontados com o adiamento e até mesmo a suspensão das cirurgias por falta de anestesia. Facto denunciado em diversas ocasiões pela Ordem dos Médicos.

O donativo da China ao Ministério da Saúde contempla materiais cirúrgicos como anestésicos e lâminas cirúrgicas. Outros equipamentos como esfigmomanômetro electrónico, atomização ultra sonica, medidores de glicemia, e esterilizadores foram entregues ao Ministério da Saúde.

«Queremos que através desta doação São Tomé e Príncipe possa mitigar esta situação de escassez destes materiais», acrescentou a embaixadora da China.

A Ministra da Saúde Ângela Costa considerou ser uma prioridade do governo abastecer o sistema nacional de saúde com os medicamentos ofertados pela China. Os equipamentos reforçam a capacidade de diagnóstico.

«Também vai ajudar os profissionais no diagnóstico dos problemas de saúde que possam aparecer», frisou.

A assistência médica em São Tomé e Príncipe, principalmente nas urgências e no bloco operatório é 100% gratuita.

Abel Veiga