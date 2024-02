«Batepá», o sítio do massacre! A metáfora da verdade!

A metáfora da verdade!

A metáfora é uma figura de linguagem muito utilizada para fazer comparações por semelhança.A utilização dessa linguagem ajuda, por vezes, a desmistificar procedimentos linguísticos, levando o indivíduo a quebrar sentimentos de impotência perante interlocutores que se escondem atrás das palavras.

A Sóya(estórias contadas geralmente num contexto deNózadu) é um exemplo vivo de metáforas, pois ela é narrada pelos anciãossão-tomenses na esteira da tradição oral.

Assim, no quotidiano das ilhas é muito frequente a utilização de metáforas no linguarejar dos populares como forma de fintar as agruras da vida.

Contudo, nota-se que alguns detentores do Poder em São Tomé e Príncipe aparentam utilizar um discurso metafórico para debelar o desconhecimento que cultivam à volta de episódios cronológicos da história e da cultura.

Uma parte significativa sustenta nas suas intervenções públicas e privadas uma visão estreita, labiríntica e obscurantista, acerca dos pilares que compõem a organizaçãode um país. Entendem, provavelmente, que os sustentáculos de um país deverão assentar somente na trilogia: um território, uma bandeira e um hino. São tão híbridos que aparentam fugir dos parâmetros da língua oficial e das línguas nacionais, desprezam o rico e diversificado acervo cultural– nomeadamente, a Puíta, o Danço Congo, o Txilôli, o São Lourenço, o Djambi, a Ússua, entre outros– herdado de povos que quotizaram para o desenvolvimento económico, social e cultural do arquipélago.

Escamoteiam, de forma deliberada, todos esses ingredientes e põem em causa tudo aquilo que aprendemos no seio da família com inem ngê támen (os anciãos), nos kintés(nos quintais), ku inem Mése(com os mestres-escola) na «Escola de Mato» e kuinem Sun Sôr(com os professores e professoras) nas Escolas Oficiais.

A metáfora da verdadeprovoca silêncios, principalmente quando o discurso é dirigido aos cidadãos pouco atentos, e que acreditam que as palavras ditas por um qualquergovernante vai provocar uma melhoria significativa no seu rendimento mensal e,consequentemente,para o bem-estar no seio da sua família.

Este introito remete-nos para a celebração de mais um aniversário do fatídico massacre, inscrito nas páginas da história contemporânea da República Democrática de São Tomé e Príncipe, ocorrido no sítio de Batepá, em Fevereiro de 1953.

«Batepá», o sítio do massacre!

Massacre pressupõe, em princípio,a prática de actoscontra-natura,ou seja, actos bárbaros, perpectuadospor terceiros, sobre um determinado número indefeso de cidadãos,sobre um grupo de aldeões,ou simplesmente, sobre um grupo de indivíduos considerados subversivos pelo poder vigente.

O massacre é, por assim dizer, uma arma poderosíssima utilizada sobretudo pelo poder político ou, por um grupo afecto a uma organização criminosa, com o objectivo de intimidar, estropiar e assassinar um número significativo de pessoas de um determinado sítio ou de uma localidade,e que, tendencialmente, utiliza argumentos estapafúrdios para justificar uma barbárie que não convence a ninguém.

Historicamente em períodos concretos, o continente africano foi assaltado pelas potências europeias que instituíram, a seu bel-prazer, impérios coloniais, que foram palco de demasiados massacres.

O império colonial português, que foi o último reduto europeu a descolonizar os territórios sob a sua alçada, não fugiu à regra, tendo perpetuado massacres hediondos como forma de intimidar as populações indígenas.

Assistiu-se,assim,na década de 50 e 60, do século XX, massacres eternizados pelas autoridades coloniais portuguesas desencadeados, em Batepá (São Tomé e Príncipe, 1953), em Pindjiguiti (Guiné Portuguesa, 1959), em Mueda (Moçambique, 1960) e na Baixa de Cassanje (Angola, 1961). Alguns estudiosos associam esses massacres ao eclodir das lutas de libertação das colónias.

São Tomé – soldados, colonos e alguns contratados organizam a repressão contra os trabalhadores locais. Fevereiro de 1953.

Ao completar-se o 71.º aniversáriodo massacre de Batepá,cometido sobre as populações indígenas, um político e governante que ocupa o mais alto cargo da Nação São-tomense teceu comentários arbitrários pouco abonatórios acerca do assunto, mais parecendo atentativa de branqueara figura do governador,coronel Carlos Gorgulho (1898-1972), autor e mentor da carnificina. Esse discurso desconexado terá causado calafrios aos presentes na cerimónia realizada no Memorial de Fernão Dias e aos que assistiam na televisão e escutavam o relato através da rádio.

Seria de todo recomendável os governantes do país contratassem assessores nas áreas que indubitavelmente não dominam para evitar constrangimentos dessa natureza.

“«Mentiras» e «intrigas»teriam sido as causas do massacre de 1953”?

“«Mentiras» e «intrigas» foram as causas do massacre de 1953”. Este é o título insertono jornal on-line,Téla Nón,publicado no dia 5 de Fevereiro de 2024,que cita o discurso proferido pelo mais alto representante da República que não se coibiu de proferir palavras que deixaram atónitos uma parte significativa da população.

Rodeado de órgãos de comunicação social, o governante afirmouperemptoriamente que “gostaria deapelar a todos de que tudo que começa com intrigas e mentiras acabará mal. O 3 de Fevereiro desencadeou-se um bocado extemporaneamente por causa de intrigas e mentiras” (in jornalTéla Nónde 5 de Fevereirode 2024).

Ufano e seguro da sua inesgotável «sapiência» rematou,“porque o objectivo do governador de então não era este. Tanto é que ele foi reconduzido para mais um mandato, através de um abaixo-assinado de mais de 2 mil naturais de São Tomé. Quer dizer que o seu percurso não foi exactamente este, mas terminou tristemente”.(idem, jornal Téla Nón).

Ignora-se em que fontes se terá baseado esse governante, nem quais foram as suas motivações trazendo para a praça pública um assunto cujo melindre requer uma abordagem fora da leviandade discursiva.

Monumento alusivo ao massacre de Batepá.

Foi erguido na ilha de São Tomé, em 2015.

Contudo,o governante em questão, que aparenta ser um cidadão sereno e ponderado, deveria vera esclarecedora narrativa (reposição) sobre o massacre de 1953, apresentadano canal televiso de Portugal, RTP-África,por um historiador e professor catedrático português, Fernando Rosas (n. 1946), e uma outra narrativa (reposição) feita na TVS (Televisão de São Tomé e Príncipe)por um historiador e professor universitário São-tomense, Fernando D’Alva (1958-2021).

Outro testemunho oficial do massacre refere que no dia “3 de Fevereiro, no ano de 1953, tinha lugar em São Tomé e Príncipe o «massacre de Batepá», um episódio de terror e violência colonial que resultaram na morte de centenas de são-tomenses, na sequência de protestos e da recusa do trabalho compelido nas roças”. (in texto do Museu do Aljube, Resistência e Liberdade, Portugal.)

Pode-se entender que todos nós, sem excepção, deveríamos parar para repensarmos o nosso país, para definir os parâmetros que deverão orientar a política cultural, educacional, de saúde e de conduta social.Não se encontra justificação plausível para a ausência sistemática da presença de autoridades governamentaistais como, o presidente da república, o presidente da assembleia e o primeiro ministro, como que a ignorar, a cerimónia solenedo dia 4 de Janeiro, feriado nacional, atribuído ao Rey Amador, primeiro escravo a sublevar-se nas ilhas contra a tirania.

A ideia com que se fica, resulta da sensação de impotência perante repetidas acções que ocorrem no dia-a-dia, semana-a-semana…

Dá a sensação deestarmos, quase todosmanietados numa camisa de forças, perantea incontinência de concidadãos que procuram o bem-estar, para poderem usufruir de uma vida, sem sobressaltos.É que o cenário actual em nada nos beneficia a sair da pobreza a que está remetida grande parte dos nossos compatriotas, pois vivemos, aparentemente, asfixiados por ressentimentos, cercados por ruídos que corroem a nossa existência, carregados de preconceitos e recalcamentos, empenhados em exorcizar temas tabus, que absorvem a nossa vida passada e presente, como comunidade.

O que se pode esperar é que sinceramente a perniciosa partidarização da sociedade a que os políticos fizeram questão de impor ao país, ainda dê lugar amomentos de lucidez e o discernimento suficientepara poderem escolher os melhores, dentro de um quadro onde impere a meritocracia, o bom senso, o sentido de responsabilidade ea capacidade de poder projectar São Tomé e Príncipe para o futuro.

E que os discursos não venham a envergonhar os que ainda são pela dignidade, pela honra e por um São Tomé e Príncipe de todos os são-tomenses.

Lúcio Neto Amado

Nota: O autor do texto não subscreve o Acordo Ortográfico de 1990