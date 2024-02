Banco Central – Prorrogação do prazo da candidatura à 1ª edição da Sandbox para as fintechs

Comunicado

PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA CANDIDATURA À I.ª EDIÇÃO DA SANDBOX PARA AS FINTECHS

O Banco Central de S.Tomé e Príncipe (BCSTP) no âmbito do convite para a participação na 1ª edição da Sandbox para as Fintechs, cujo o objectivoéfomentar a criação de FinTechs inovadoras, enquanto uma acçãoemanada da Estratégia Nacional de Inclusão Financeira (ENIF) para incrementar os serviços financeiros digitais que apesar de ser um instrumento eficiente no âmbito dos produtos e serviços financeiros, são ainda praticamente inexistente no país.

A referidaSandboxcotempla as áreas de:

Pagamentos eletrônicos (e-payments) (alternativa ao uso de dinheiro em numerário e cheques); Startups financeiras “verdes” Green FinTech( Serviços financeiros com o uso de novas tecnologias para responder aos principais desafios da sustentabilidade ambiental); FinTechs com produtos financeiros digitais (crédito e poupança) voltados para senhoras. Estimulo à inclusão da camada mais excluída do sistema financeiro e consequentemente mais pobre.

A participação na Sandbox terá a duração de cerca de 12 meses e cumprirá o calendário estabelecido no quadro regulatório.

O BCSTP pretende dar esta oportunidade a todos os interessados para assegurar o sucesso da SandBox. Assim sendo, o prazo para a submissão das candidaturas foi prorrogado até ao dia 23 de Fevereiro de 2024.

Os interessados em participar podem obter o formulário de candidatura e o regulamento de participação na página de internet do Banco Central de São Tomé e Príncipe wwwbcstp.st ou www.inclusaofinanceira.st ou solicitá-loatravés do endereço electrónicogif@bcstp.st. Depois de preenchido, o formulário deve ser enviadopara o endereço electrónico atrás referido. As propostas serão sujeitas a análise de adequação ao quadro regulatório, sendo esta a condição essencial para a selecção.

As dúvidas que surgirem na interpretação deste convite devem ser submetidas ao Gabinete de Inclusão Financeira do BCSTP.