COMPRAN – Contratação de um contabilista

AVISO DE CONCURSO PARA RECRUTAMENTO DO PESSOAL/2024

O Governo da República Democrática de São Tomé e Príncipe beneficiou de um donativo do Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola (FIDA), para o financiamento do Projeto de Apoio à Comercialização, Produtividade Agrícola e Nutrição (COMPRAN), sob a tutela do Ministério de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas.

Assim, o Ministério de Agricultura Desenvolvimento Rurale Pescas, através do Projeto de Apoio à Comercialização, Produtividade Agrícola e Nutrição (COMPRAN), faz saber a todos os interessados, que se encontra aberto um concurso para o recrutamento de um(a)Contabilista para o Projeto COMPRAN;

Para mais detalhes consulte o anúncio e o TDR em baixo: