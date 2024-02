FAO lança novo projecto de restauração do ecossistema florestal de 5 milhões de euros

O projecto de restauração do ecossistema para maior biodiversidade, paisagens produtivas, e meios de subsistência sustentáveis, é financiado pelo fundo global para o ambiente.

Começa a ser executado a partir do segundo semestre de 2025, e o financiamento é de 5 milhões de euros.

Desde o ano 2018 que a FAO financia a restauração das florestas de São Tomé e Príncipe. Nos últimos meses conseguiu atrair o financiamento do fundo global para o ambiente, para continuar a restaurar as florestas e proteger a biodiversidade.

O novo projecto pretende preservar a rica biodiversidade de São Tomé e Príncipe, e garantir a sustentabilidade face aos efeitos das mudanças climáticas.,

Nilda da Mata, a nova ministra que tutela a nova pasta ministerial do ambiente, é, segundo o novo organigrama do governo, responsável directa do sector das florestas. A ministra destacou o papel importante da biodiversidade no combate às alterações climáticas.

«A diversidade da flora e da fauna oferece serviços ecossistémicos essenciais. Por exemplo, o controlo da erosão, a manutenção da qualidade da água, e serve como um grande atractivo para o turismo que contribui significativamente para a economia do país», declarou a ministra do ambiente.

Os consultores e parceiros internacionais já começaram a trabalhar com os quadros nacionais na identificação das actividades a serem desenvolvidas a partir de 2025.

O Ministério da Agricultura e Pescas Abel Bom Jesus também presente na cerimónia de lançamento do novo projecto da FAO, exigiu que o projecto de 5 milhões de euros, apresente também alternativas para os homens e mulheres que diariamente buscam sustento e rendimento nas florestas.

«Temos que trabalhar na prevenção, mas também temos que dar ao homem outra forma de viver. Temos que dar porque se não mesmo sendo algo proibido, o homem vai ter que ir desfrutar», afirmou o ministro da agricultura e pescas.

Os carvoeiros são um dos grupos populacionais que vivem do abate das árvores, muitas delas endémicas. A floresta protegida da região da Praia das Conchas foi destruída ao longo dos anos. O Ministro da Agricultura disse que tem um programa de conversão dos carvoeiros em criadores de gado. «Vamos brevemente entregar aos carvoeiros cabras e ovelhas para criação. É uma das soluções que o governo apresenta», pontuou Abel Bom Jesus.

No entanto, São Tomé e Príncipe já está a sentir na pele as consequências do abate indiscriminado de árvores. «Mesmo fazendo agricultura temos que respeitar a floresta. Aliás, nesses dias estamos a sentir o rescaldo daquilo que é a invasão do homem na floresta. Muito calor, a temperatura está muito alta. Por isso precisamos aumentar o plantio de árvores», alertou.

Com o projecto da FAO, o verde que cobre as duas ilhas vai ser protegido e restaurado com apoio do fundo global para o ambiente.

Abel Veiga