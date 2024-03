“Os livros das contas públicas estão abertos”

O principal produto de exportação do país, o óleo de palma está bloqueado, por causa da greve de mais de 1 mês na Agripalma. A greve no sector da educação que paralisou todas as escolas e jardins de infância, já dura 20 dias. Ao mesmo tempo surgem manif estações de reivindicações salariais noutros sectores de actividade laboral, tanto na administração pública como no sector privado.

A ameaça das centrais sindicais feita nos finais de 2023, de que o aumento da carestia de vida poderia provocar a paralisação do país em 2024 torna-se cada vez mais evidente.

O governo de Patrice Trovoada sente a ameaça da convulsão social, e decidiu abrir o livro das contas públicas.

«Os livros e as contas públicas estão abertos e podem ver qual a margem de manobra que o governo de facto tem…», declarou Patrice Trovoada.

Sem margem de manobra, sem solução para garantir aos trabalhadores da educação o salário (10 mil dobras-400 euros), que possa garantir os produtos da cesta básica, o primeiro-ministro apelou ao bom senso.

«Estamos no limite daquilo que podemos fazer. Cabe aos professores também porem a mão na consciência. Eu apelo o bom senso das pessoas», frisou.

Os professores, educadores de infância, serventes e guardas das escolas admitem baixar a reivindicação de aumento salarial correspondente ao valor da cesta básica, ou seja, 10 mil dobras. No entanto exigem que o salário de base actualmente praticado de 2100 dobras cerca de 88 euros, seja actualizado para valores acima de 3 mil dobras (120 euros).

Por outro lado, na maior empresa privada do país, a AGRIPALMA, com cerca de 800 trabalhadores a reivindicação salarial baixou de 38% para 15%. Mesmo assim não há entendimento entre o patronato e os trabalhadores.

«Todos estamos a perder. O país, os trabalhadores e a própria AGRIPALMA que fez grandes investimentos e que estou convencido não pode ficar com a produção parada. Penso que há um pouco de margem para a Agripalma fazer algum esforço», afirmou Patrice Trovoada.

Sem o principal produto de exportação, o óleo de palma, os cofres do Estado estão a perder receitas.

Os trabalhadores em greve já se manifestaram diante do Palácio do Governo, que é um dos accionistas da AGRIPALMA.

Abel Veiga