Relatório Mundial sobre a Qualidade do Ar em 2023

Relatório Mundial sobre a Qualidade do Ar de 2023 – o relatório mais abrangente sobre a poluição do ar disponível para o ano de 2023 – baseado na maior rede de qualidade do ar do mundo, incluindo mais de 30.000 estações. O relatório oferece análises e medições compiladas do poluente atmosférico mais mortal do mundo, o material particulado fino (PM2,5).

Conclusões:

Aproximadamente 34% da população de África não está representada no relatório devido à falta de dados sobre a qualidade do ar disponíveis publicamente, perpetuando a desigualdade e dificultando a abordagem eficaz da poluição atmosférica.

A medição precisa da poluição atmosférica é crucial para o desenvolvimento e implementação de políticas para salvaguardar a saúde humana em África, especialmente à medida que a urbanização aumenta.

Sem intervenções de desenvolvimento urbano, o custo económico da poluição atmosférica em seis cidades em rápida expansão em África poderia atingir 137,8 mil milhões de dólares até 2040.

Apesar de uma diminuição de 10,5% em 2023, os níveis de PM2,5 no Cairo ainda excedem as diretrizes da OMS em mais de oito vezes, com problemas semelhantes observados em Acra e Benoni.

A monitorização da qualidade do ar em África está atrasada em relação à rápida urbanização, com muitos países sub-representados devido a relatórios de dados inconsistentes.

Países notáveis ​​como o Chade e o Sudão não foram incluídos no relatório de 2023 devido à falta de dados de monitorização publicamente disponíveis, afetando a capacidade das pessoas na região de tomarem decisões informadas sobre a sua saúde.

Os dados na região são provenientes de fontes governamentais e não governamentais, indicando o desejo das pessoas de serem informadas sobre a qualidade do ar.

Os novos países e territórios incluídos no relatório de 2023 em comparação com 2022 são Camarões, Gâmbia, Guiné, Líbia, Maurícias, Togo e Zimbabué, com representação de capitais como Conacri, Lomé e Harare, bem como três cidades da Gâmbia.

O Relatório Mundial de Qualidade do Ar da IQAir de 2023 revela que apenas 7 países atendem às diretrizes de poluição atmosférica PM2.5 da OMS

STEINACH, Suíça (19 de março de 2024) – O 6º Relatório Anual Mundial sobre a Qualidade do Ar revela detalhes preocupantes dos países, territórios e regiões mais poluídos do mundo em 2023. Para o relatório deste ano, dados de mais de 30.000 estações de monitoramento da qualidade do ar em 7.812 locais em 134 países, territórios e regiões foram analisados ​​pelos cientistas de qualidade do ar da IQAir.

Principais conclusões do Relatório Mundial sobre a Qualidade do Ar de 2023:

Sete países cumpriram a diretriz anual da OMS para PM2,5 (média anual de 5 µg/m3 ou menos):

Austrália, Estónia, Finlândia, Granada, Islândia, Maurícias e Nova Zelândia.

Os cinco países mais poluídos em 2023 foram:

Bangladesh (79,9 µg/m3) mais de 15 vezes superior à diretriz anual PM2.5 da OMS

Paquistão (73,7 µg/m3) mais de 14 vezes superior à diretriz anual PM2.5 da OMS

Índia (54,4 µg/m3) mais de 10 vezes superior à diretriz anual PM2.5 da OMS

Tajiquistão (49,0 µg/m3) mais de 9 vezes superior à diretriz anual PM2.5 da OMS

Burkina Faso (46,6 µg/m3) mais de 9 vezes superior à diretriz anual PM2.5 da OMS

Um total de 124 (92,5%) dos 134 países e regiões excederam o valor da orientação anual da OMS para PM2,5 de 5 µg/m3.

África continua a ser o continente mais sub-representado, com um terço da população ainda sem acesso a dados sobre a qualidade do ar.

As condições climáticas e a neblina transfronteiriça foram factores importantes no Sudeste Asiático, onde as concentrações de PM2,5 aumentaram em quase todos os países.

A região da Ásia Central e do Sul abrigava as dez cidades mais poluídas do mundo.

Begusarai, na Índia, foi a área metropolitana mais poluída de 2023. A Índia abrigava as quatro cidades mais poluídas do mundo.

A grande cidade mais poluída dos EUA foi Columbus, Ohio. Beloit, Wisconsin, foi a cidade mais poluída dos EUA

Las Vegas, Nevada, era a grande cidade mais limpa dos EUA

Pela primeira vez na história deste relatório, o Canadá foi o país mais poluído da América do Norte, com as 13 cidades mais poluídas da região localizadas dentro das suas fronteiras.

70% dos dados em tempo real sobre a qualidade do ar na região da América Latina e Caribe provêm de sensores de baixo custo.

Embora o número de países e regiões com monitorização da qualidade do ar tenha aumentado constantemente ao longo dos últimos seis anos, continuam a existir lacunas significativas na instrumentação regulamentar operada pelo governo em muitas partes do mundo. Monitores de qualidade do ar de baixo custo, patrocinados e hospedados por cientistas cidadãos, pesquisadores, defensores comunitários e organizações locais, provaram ser ferramentas valiosas para reduzir lacunas nas redes de monitoramento do ar em todo o mundo.

“Um ambiente limpo, saudável e sustentável é um direito humano universal. Em muitas partes do mundo, a falta de dados sobre a qualidade do ar atrasa ações decisivas e perpetua o sofrimento humano desnecessário. Dados sobre a qualidade do ar salvam vidas. Onde a qualidade do ar é relatada, ações são tomadas e a qualidade do ar melhora”, disse Frank Hammes, CEO Global da IQAir.

Estas estações independentes de monitorização da qualidade do ar revelam uma exposição desproporcional à poluição atmosférica prejudicial entre grupos vulneráveis ​​e sub-representados. As lacunas gritantes nos dados de monitorização da qualidade do ar, onde a poluição é provavelmente fraca, sublinham ainda mais a necessidade de expandir a cobertura da monitorização da qualidade do ar em todo o mundo. “O relatório anual da IQAir ilustra a natureza internacional e as consequências injustas da persistente crise de poluição atmosférica.

É urgentemente necessário um esforço local, nacional e internacional para monitorizar a qualidade do ar em locais com poucos recursos, gerir as causas da neblina transfronteiriça e reduzir a nossa dependência da combustão como fonte de energia”, afirma Aidan Farrow, Cientista Sénior de Qualidade do Ar, Greenpeace. Internacional.

“Em 2023, a poluição atmosférica continuou a ser uma catástrofe de saúde global, o conjunto de dados globais da IQAir fornece um lembrete importante das injustiças resultantes e da necessidade de implementar as muitas soluções que existem para este problema.”

