Gabão deu uniformes e botas para as FASTP e prometeu reforço da capacidade operacional conjunta

Brigitte Onkanowa, Ministra da Defesa do governo de transição do Gabão, visitou São Tomé e acertou com o primeiro-ministro Patrice Trovoada, o novo plano estratégico para reforço da capacidade operacional das forças armadas e de defesa de São Tomé e Príncipe.

Sem botas e sem uniformes, as forças armadas de São Tomé e Príncipe enfrentam momento difícil. A recente incorporação de novos soldados, só foi possível graças a ajuda de Angola, que ofereceu botas e fardamentos ao Ministério da Defesa e Administração Interna do arquipélago.

Aliás, as forças armadas e de defesa do país sempre dependeram da boa vontade dos parceiros internacionais para vestirem uniformes e calçarem botas. Portugal é o tradicional fornecedor da ajuda em fardamentos e botas para as forças armadas de São Tomé e Príncipe.

Ministro da Defesa Jorge Amado e a sua homóloga do Gabão

Na cerimónia em que a ministra da defesa do Gabão entregou 1000 pares de uniformes e de botas para as forças armadas, o Ministro da Defesa Jorge Amado anunciou que nos próximos dias as FASTP vão receber mais um lote de ajuda portuguesa em fardamentos e outros equipamentos. Jorge Amado recordou também que recentemente a ajuda em fardamentos veio de Angola.

«Todo mundo sabe que São Tomé e Príncipe tem estado com dificuldades enormes no que diz respeito a equipamentos militares», revelou o Ministro da Defesa Jorge Amado.

Para além de vestir e calçar as forças armadas nacionais, o vizinho Gabão acertou com o primeiro-ministro Patrice Trovoada o reforço da capacidade operacional militar para garantir a defesa e segurança no Golfo da Guiné, mais concretamente na fronteira marítima comum.

«Mudarmos a forma de gerir as forças de defesa e de segurança, partilhar os mecanismos de formação, quer no plano marítimo como terrestre», declarou Brigitte Onkanowa, ministra da defesa do Gabão.

A Ministra gabonesa acrescentou que os dois países partilham a mesma fronteira marítima e a mesma realidade. «Seria bom que juntos pudéssemos gerir as ameaças comuns com um plano do conceito operacional de defesa», frisou.

A parceria para fiscalização conjunta do mar territorial entre o governo do Gabão e o Governo santomense sob a liderança de Patrice Trovoada, começou no ano 2016.

Na altura com Patrice Trovoada como primeiro-ministro e chefe do governo, foi assinado um acordo de parceria que criou uma Missão Conjunta das autoridades do sector das pescas e da guarda costeira de São Tomé e Príncipe e do Gabão.

Uma missão Conjunta que permitiu a guarda costeira santomense e a marinha de guerra do Gabão fiscalizarem em conjunto as águas territoriais do arquipélago santomense. Numa das operações conjuntas, a marinha gabonesa e a guarda costeira santomense, abordaram um navio pesqueiro com bandeira da Espanha na prática de pesca ilegal.

A embarcação espanhola estava a capturar tubarão e atum nas águas nacionais, sobretudo o tubarão azul, uma espécie protegida.

Gabão está de volta em 2024, para reforço da capacidade militar operacional com São Tomé e Príncipe, tanto no mar como na terra.

Abel Veiga