Terminou a greve dos trabalhadores da Agripalma

Depois de quase dois meses de greve, os trabalhadores da Agripalma regressaram esta segunda-feira ao trabalho. À saída da audiência com o primeiro-ministro, o representante da empresa falou do entendimento alcançado com os trabalhadores.

«Os trabalhadores já regressaram ao trabalho. Acertamos um aumento de salário e no futuro estamos disponíveis em continuar o diálogo social para resolver todos os outros tipos de problemas»– disse Nicolas Bergerot, representante da Agripalma.

O aumento salarial alcançado depois de várias rondas negociais varia entre os 15 e 17 por cento em função do nível de cada trabalhador.

«Não é o suficiente para os trabalhadores, mas podemos aguentar este 15 por cento até ao próximo ano para negociarmos outro aumento» disse Amílcar Bonifácio, líder do sindicato dos trabalhadores da Agripalma

Parco em palavras, o representante da empresa não avançou aos órgãos de comunicação social a percentagem dos prejuízos causados com a greve dos trabalhadores.

A Agripalma é a maior empresa privada do país, produtora de óleo de palma para a exportação.

José Bouças