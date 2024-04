O único produtor de flores de São Tomé e Príncipe foi enterrado em Portugal

Agostinho Dória, engenheiro agrónomo, ex director da antiga empresa agrícola Santa Margarida, por sinal o antecessor do engenheiro agrónomo Luís Will de Deus Lima, ex-director de Santa Margarida falecido na manhã de 1 de abril na estrada da Vila da Madalena, quando se dirigia a Santa Margarida centro de tratamento do cacau da empresa SATOCAO. .

Depois de dirigir Santa Margarida o engenheiro agrónomo Agostinho Dória, deixou o cacau para trás e inaugurou em São Tomé e Príncipe a produção de flores. A roça São José antiga dependência de Santa Margarida, localizada nas proximidades de Mateus Angolares, próximo da Vila da Madalena foi transformada num Jardim com 25 variedades de flores importadas dos Camarões, da Costa do Marfim e também da Tailândia.

A produção de flores que começou no ano 2002 cresceu ao ponto de a exportação ter atingido 10 toneladas no ano 2014.

«Achamos que num país que exporta pouco, deveríamos arranjar mais alguma coisa para exportar», declaração de Agostinho Dória ao Téla Nón no ano 2022.

Agostinho Dória – Arquivo Téla Nón

O engenheiro agrónomo falou para o Téla Nón numa altura em que a parcela de terra que tinha sido transformada em jardim, foi invadida por vários habitantes da zona de Otótó. Enfrentou os invasores e levou o problema para análise e decisão das autoridades santomenses, incluindo a Assembleia Nacional.

Agostinho Dória batalhou pela recuperação das terras de flores de São José, até que a doença o levou para Portugal, onde faleceu tendo sido sepultado na passada quinta-feira 28 de março.

O engenheiro agrónomo santomense que apostou nas flores, descansa eternamente no cemitério de Feijó – Vale das flores.

Abel Veiga