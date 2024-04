Intersindical da educação suspendeu a greve por um período de 90 dias

Fruto do acordo com o governo, os sindicatos do sector da educação anunciaram a retoma das actividades lectivas esta segunda – feira 8 de abril.

«A paralisação será suspensa em todas as escolas da pré-escolar, básicas e secundárias de São Tomé e Príncipe por um período de 90 dias a contar do dia 8 de abril para que durante este período o governo possa assumir as suas responsabilidades», declarou Vera Lombá porta-voz da intersindical.

Depois de mais de 1 mês de greve geral que paralisou o sector da educação, e deixou mais de 80 mil alunos sem acesso ao ensino, a intersindical da educação retoma as actividades lectivas sem conseguir resolver a principal reivindicação, o aumento do salário de base.

Segundo Vera Lombá nem o valor das horas extras foi aumentado ao nível que os professores desejam. «Também não foi satisfeito completamente».

O governo já reagiu a decisão dos sindicatos de suspender a greve por 90 dias. «Nós lamentamos esta falta de boa-fé falta de seriedade e de honestidade na mesa das negociações porque em nenhum momento foi no posto um prazo», referiu Célsio Junqueira, ministro do Trabalho.

Esta segunda-feira os alunos regressam as aulas, mas a tensão persiste. A intersindical da educação considera que a luta pelo aumento do salário de base ainda não terminou.

Abel Veiga