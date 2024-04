No quadro do projecto de empoderamento das raparigas e educação de qualidade para todos financiado pelo Banco Mundial, a AFAP anuncia concurso público para Contratação de um empresa para supervisão técnica e acompanhamento das obras de reabilitação das casas de banho de 4 escolas na ilha do Príncipe.

Para ter todos os detalhes consulte o documento seguinte :