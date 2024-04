Projecto COMPRAN – Recrutamento de um contabilista

O Ministério de Agricultura Desenvolvimento Rural e Pescas, através do Projeto de Apoio à Comercialização, Produtividade Agrícola e Nutrição (COMPRAN), faz saber a todos os interessados, que se encontra aberto um concurso para o recrutamento de um(a) Contabilista para o Projeto COMPRAN;

Os termos de referência podem ser consultados nas horas normais de expedientes na vitrina do escritório do COMPRAN situado no Mercado de Penha, S. Tomé, e no jornal digital Téla-Nón.

Para ter acesso ao concurso e o respectivo TDR consulte os documentos em baixo :