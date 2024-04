Assaltaram a dispensa do centro social que dá comida às crianças e aos idosos carentes

A fome ameaça cada vez mais as crianças, jovens, e idosos que habitam os bairros dos arredores da cidade de São Tomé. O aumento da carestia de vida está na base da insegurança alimentar na cintura da capital.

A Igreja Católica de São Tomé e Príncipe tem desempenhado um papel importante de apoio social sobretudo para as crianças e idosos vulneráveis. No bairro do hospital a igreja católica criou o centro social Renascer.

O centro assiste 50 crianças vulneráveis do bairro limítrofe do hospital central Ayres de Menezes.

É aqui que tomam o pequeno-almoço antes de ir à escola, almoçam, à tarde lancham e depois regressam a casa dos pais. Os idosos do bairro também beneficiam de ajuda alimentar diariamente.

No entanto há algumas semanas, assaltantes abriram a porta que dá acesso a Igreja da Nossa Senhora de Lourdes, no Bairro do Hospital, passaram pelo corredor que dá acesso ao Centro Renascer e esvaziaram a dispensa.

O padre Fausto Matos, que lidera a igreja e o centro Renascer, disse que os mais carentes ficaram sem comida.

«Assaltaram a dispensa. Infelizmente até então não encontramos a pessoa que fez o assalto. Sim levaram uma boa quantidade e deixou os carenciados com fome. É a segunda vez que assaltam este espaço. Esperamos que as nossas autoridades tomem medidas para travar esta situação», apelou o Padre.

Padre Fausto Matos – Na foto

O pároco da Igreja sa nossa senhora de Lourdes, revelou o segundo assalto a dispensa, no momento em que a primeira-dama de São Tomé e Príncipe, Fátima Vila Nova decidiu repor o stock de alimentos na dispensa do centro Renascer.

O donativo em peixe, arroz, leite, feijão, e óleo alimentar chegou em boa hora. Para já as crianças e idosos do bairro do hospital não voltam a ser castigados pela fome.

«Essa pessoa não tem pena de si mesma. Essa pessoa não deveria fazer isso. Isso é uma maldade. Se calhar tirou dos outros que necessitam mais do que ele», reclamou a Primeira Dama.

Para além da ajuda alimentar, o centro Renascer dá apoio a nível do ensino das crianças. «São apoios que vou pedindo e que as pessoas solidárias vão dando, e entrego às instituições onde sei que serão bem utilizados», acrescentou Fátima Vila Nova..

A primeira Dama disse que abriu a porta da ajuda solidária, e deseja que outros santomenses «ajudassem a abrir a janela».

A situação social no país é crítica. As famílias já não conseguem garantir 3 refeições diárias. O centro social Renascer mata fome de muitas crianças e idosos do bairro do hospital, mas a manutenção da assistência não está fácil, segundo o Padre Fausto Matos.

«Não é fácil. Tendo em conta a conjuntura internacional, muitos dos nossos benfeitores tem dificuldade em nos ajudar, e é preciso buscarmos recursos mesmo cá em São Tomé, buscar pessoas que têm essa sensibilidade, como a Primeira Dama de nos apoiar. Se não corremos o risco mesmo de fechar o centro», frisou o Padre.

As dispensas dos centros de assistência social reclamam por ajuda e solidariedade de todos, e pedem garantia de segurança por parte das autoridades.

Abel Veiga