Santomenses ansiosos pela compensação de Portugal pelos tempos da escravatura

Os são-tomenses receberam com agrado as declarações do presidente Marcelo Rebelo de Sousa segundo as quais Portugal terá que pagar por crimes de escravatura.

A investigadora e professora universitária Natália Umbelina, aplaude as declarações do presidente português sobre a compensação às antigas colónias portuguesas, pelos tempos da escravatura.

«É natural. Não sei por que razão os partidos da direita negam este facto. Portugal esteve connosco enquanto potência colonial de dominação e controlo durante quinhentos e tal anos, houve muitos danos causados aos nossos irmãos africanos. A África ficou castrada dos seus homens no momento em que eles deviam ter desenvolvido o continente. É uma das razões pela qual ainda não encontramos o nosso Norte, porque esses homens, mulheres e crianças iam construir outros mundos. Portugal teve a sua quota parte neste tráfico e na escravatura. Não é demais que juntos possamos reconstruir a nossa relação, a nossa amizade e continuarmos a trabalhar» -disse.

Defende que o pagamento não tem de ser feito, necessariamente, de forma física.

«O pagamento poderá ser de várias maneiras, por isso, deixo isso aos estudiosos, às pessoas que vão trabalhar nesse sentido e se precisarem de nós, os investigadores, nesta tarefa estaremos de acordo para poder ajudar».

A antiga ministra dos negócios estrangeiros, cooperação e comunidades de S. Tomé e Príncipe proferiu numa palestra sobre “a abolição da escravatura em S. Tomé e Príncipe génese dos forros gregorianos”. Uma iniciativa da direção geral da cultura para assinalar o mês da cultura no arquipélago.

José Bouças