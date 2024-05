Danos da colonização: Jurista defende em último caso a abertura de um contencioso no TPI

Hamilton Vaz, jurista e advogado santomense saudou a coragem e a dignidade do Presidente de Portugal Marcelo Rebelo de Sousa em reconhecer o direito dos povos dos países africanos colonizados por Portugal, e também do Brasil a reparação pelos danos causados pela escravatura.

Após as declarações do Chefe de Estado de Portugal na última semana sobre a matéria, o jurista santomense decidiu numa intervenção cívica apoiar as ideias lançadas por Marcelo Rebelo de Sousa.

«Os portugueses pilharam os povos africanos. Os portugueses roubaram, escravizaram o meu bisavô, o meu pai meus ancestrais. E não sei como é possível um português não reconhecer o direito que assiste aos povos destas paragens a reparação pelos danos causados durante 504 anos. 504 anos que andaram a nos pilhar», declarou Hamilton Vaz.

O jurista e advogado reagiu assim e de forma dura, após as declarações dos partidos políticos da direita portuguesa, principalmente o partido CHEGA, que condenou o posicionamento do Presidente de Portugal tendo acusado Marcelo Rebelo de Sousa de traição a pátria portuguesa.

«Quero enviar uma mensagem muito especial ao Presidente do partido CHEGA. Refiro-me ao André Ventura, aquele senhor defende muito bem Portugal. Esse senhor precisa compreender que existem santomenses, angolanos etc, que precisam defender todo o martírio e massacres a que os nossos povos foram subjugados», frisou.

O posicionamento de Marcelo Rebelo de Sousa, sobre a necessidade de reparação aos danos causados às antigas colónias portuguesas pela escravatura, é para Hamilton Vaz um marco para os povos de África e do Brasil.

«Tendo sido despoletado pelo mais alto magistrado da nação portuguesa é um marco para os povos africanos e do Brasil lançarem mãos a luta pela reparação. Estamos a falar de reparação bilionária», pontuou.

Em último caso, Hamilton Vaz considera que as autoridades das ex-colónias portuguesas devem abrir um contencioso «no Tribunal Internacional para que a reparação ser feita».

Abel Veiga

O leitor tem acesso na íntegra às declarações do jurista e advogado Hamilton Vaz.