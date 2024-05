CPLP defende a promoção de uma mobilidade académica no seio da comunidade de língua portuguesa

A posição foi defendida por João Boa Ventura Tanzo director da acção cultural e língua portuguesa da CPLP. Foi na abertura esta quinta-feira do quinto encontro das Agências de Regulação do ensino superior da CPLP, na cidade de São Tomé.

No ano passado os Chefes de Estado e de Governo da CPLP decidiram na cimeira de São Tomé, pela implementação de um projecto-piloto de criação de um curso de graduação na área da saúde pública para estudantes dos 9 países membros da comunidade.

Boa Ventura Tanzo, destacou «a importância e a necessidade de harmonização dos nossos sistemas de garantia de qualidade para promoção da mobilidade académica e cooperação científica entre as nossas instituições de ensino superior».

Segundo o director da acção cultural e língua portuguesa da CPLP, a mobilidade académica deve acontecer «através da criação de um espaço comum de ensino superior da CPLP e podemos fortalecer a nossa comunidade e promover o desenvolvimento em toda nossa comunidade».

Promoção do ensino de excelência é uma das prioridades da CPLP, que já tem um estudo preliminar sobre os procedimentos de avaliação e regulação do ensino a serem adoptadas pelas agências reguladoras do ensino superior dos países membros.

«Este estudo que conta com o financiamento do fundo especial da CPLP , sob a liderança da Agência Reguladora de Ensino Superior de Cabo Verde representa um marco significativo no nosso contínuo compromisso com a melhoria da qualidade do ensino superior em toda a comunidade», acrescentou.

Ciência, inovação, ensino superior, e empregabilidade é o tema do quinto encontro das agências de regulação do ensino superior da CPLP. Evento em que São Tomé e Príncipe inaugura a sua primeira agência de regulação do ensino superior.

«Esta acção representa um marco importante, um compromisso nossos e contínuo rumo a qualidade aprimoramento do ensino superior em São Tomé e Príncipe», declarou a ministra da educação cultura e ciência Isabel de Abreu.

As estruturas superiores do ensino da CPLP debatem ideias e fortalecem parcerias em São Tomé e Príncipe.

Abel Veiga