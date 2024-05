A ONG espanhola Cooperación Bierzo Sur apresenta o livro INVISÍVEIS

Dia 8 de maio no Centro Cultural Português. Este é o primeiro livro resultante do projeto de estudo das pessoas com deficiência que a Cooperación Bierzo Sur realiza em São Tomé e Príncipe desde 2013 até à atualidade e dedicado à memória do Sr. Paulo Das Neves Do Rosário.

Sua principal autora, a enfermeira Carmen Álvarez Vilas, capta nesta obra o que considera “o lado mais oculto da pobreza”: as pessoas com deficiência e seu acesso aos Direitos Humanos. A obra inclui 44 fotografias que resumem a vida de quase 2.000 pessoas com deficiência cadastradas e avaliadas pelos nossos voluntários ao longo dos anos.

São imagens selecionadas com todo o respeito e acompanhadas de textos e poemas cheios de humanidade das mãos de voluntários que vivenciaram este trabalho e de personalidades da área do direito, da saúde, da educação, da cultura e da cooperação, tanto espanholas como são-tomenses (Albertino Bragança, Conceição Lima, Dulcelena Neves, Eduardo Malé, Esterline Género, Ibrantina Lucena Silva, Jonas Gentil, Juvenal Rodrigues, Maria Fernanda Pontífice, Olinda Beija e Orlando Piedade)

O livro está traduzido para espanhol e português com referências às línguas tradicionais das ilhas; a ilustração da capa é de Eduardo Malé, consagrado artista plástico são-tomense.

Para a seleção das imagens, revisão e edição fotográfica a Cooperación Bierzo Sur contou com a colaboração da fotojornalista espanhola Ana María Fernández Barredo.

Fonte : Carmen Alvarez Vilas