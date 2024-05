Saúde mental em São Tomé e Príncipe

(Uma breve abordagem)

Há momentos na vida que nos sentimos chocados por coisas menos boas que observamos. Ontem foi um desses dias para mim, não que seja uma situação inabitual aqui em São Tomé e Príncipe que eu nunca tivesse visto, mas, talvez, porque o meu estado de espírito estava mais sensível, o que me levou a elaborar esse texto.

Vinha da zona do aeroporto em direção à cidade capital, passando pela descida do hospital perto do CKDO, meu trajeto quase diário de viatura. Já no início da marginal passei por um doente mental a caminhar lentamente, sem aparentar aspeto agressivo como por vezes acontece, com as calças descaídas até aos pés, situação que o impedia de caminhar normalmente. Nessas condições o individuo apresentava-se quase nu com todas as partes íntimas à mostra.

Continuei a minha viagem ao centro da cidade para dar os meus expedientes. Enquanto isso, fiquei a pensar que, provavelmente alguma autoridade sanitária ou policial pudesse recolher o pobre homem e levá-lo a psiquiatria para ser tratado com a dignidade que qualquer ser humano merece, independentemente das suas condições. Alias, pela trajetória que fazia, tudo levava a crer que tinha fugido da psiquiatria.

Três horas mais tarde voltei a encontrar o mesmo indivíduo nas mesmas condições referidas atrás e desta vez nas imediações da Ponte Tavares, caminhando em direção à parte incerta, penso eu. Conclui então que, ele atravessou todo o centro da cidade nestas condições, sem que ninguém o tivesse amparado, contrariando ao meu pensamento inicial. O que me deixou ainda mais triste foi a indiferença dos transeuntes, pois, naquele local, há muita gente a circular nas ruas. A conclusão que chego é que se tornou uma situação tão habitual que as pessoas já nem dão muita importância.

Todos nós temos constatado, sobretudo nesses últimos tempos um número crescente de doentes mentais a deambular pelas ruas da cidade e outros locais, sem que alguém os dessem a devida atenção para que sejam medicados e tratados com a dignidade que qualquer ser humano merece. É de todo constrangedor essa situação para além da imagem negativa que transmite.

Saúde mental é uma área da medicina que se presta muito pouca atenção aqui em São Tomé e Príncipe. Por que será? Tal como qualquer doença, todos nós ou nossos familiares próximos poderão estar sujeitos a essa fatalidade. Por isso é que não se entende a indiferença das autoridades perante uma doença tão grave e com tendência a aumentar devido a falta desses cuidados e também as condições socioeconómicas que o Pais tem vivido.

A condição da nossa única Psiquiatria no Pais explica tudo. As péssimas instalações, tanto para o pessoal médico como para os próprios doentes são horríveis. A quase inexistência de tratamento médico e medicamentoso adequados que os doentes recebem, faz com que muitos deles acabam por abandonar a Psiquiatria preferindo andar e dormir na rua, sem falar de muitos que nem são levados ao hospital.

Raras vezes o tema saúde mental é parte da atenção das autoridades nacionais. Importa referir que o dia 10 de Outubro de cada ano é assinalado o Dia Mundial da Saúde Mental. Pretende-se com essa comemoração chamar a atenção para as doenças mentais e os seus principais efeitos na vida das pessoas em todo o mundo.

Dai que, as autoridades nacionais deviam pelo menos aproveitar esse dia para a educação, conscientização e defesa da saúde mental sobretudo do estigma social.

Falando do estigma social é um comportamento negativo de muitos são-tomenses relativamente a essa doença, porque levam a marginalização desses doentes, quando deviam ser tratados corretamente e acarinhados, porque é uma doença como qualquer outra.

Quanto a proliferação desses doentes nas ruas das cidades e outras localidades, sou de opinião que se crie um protocolo entre os sectores da Saúde e o de Ordem Interna, para evitar essa situação vergonhosa, constrangedoras e mesmo perigosa. Não devemos esperar quando haja um evento nacional importante para se andar a ‘’caça’’ desses doentes nas ruas, como aconteceu na Cimeira da CPLP. A situação que aconteceu ultimamente na zona de Guadalupe em que um doente mental assassinou uma pessoa, é mais uma razão para se pensar seriamente no assunto.

Se descrevo este caso em particular, referido anteriormente, talvez porque me tocou profundamente ao ver essa cena comovente. Quero com esse texto atirar a atenção das autoridades sanitárias para maior investimento neste sector e começarem a ver a saúde mental como uma das prioridades do Estado.

São Tomé, 5 de maio de 2024

Fernando Simão