Ao senhor digníssimo  Primeiro – Ministro da Republica Democrática de São Tomé e Príncipe Patrice Trovoada

Como são-tomense que sou e residente fora do país, sinto muito preocupado com o estado de deliquescência grave do meu país, o que me obriga a dirigir – lhe estas linhas reveladoras das minhas profundas preocupações. A gota de água, a mais no copo, que constitui a razão da minha carta, foi provocada por um certo número de lixeiras verbais que circularam nestes últimos dias a propósito da recente intervenção da sua (nossa) ministra de Educação e Cultura, sobre um tema que profissional e intelectualmente é – me interdito de ser indiferente.

Trata – se evidentemente da famosa indeminisação financeira queas potências colonisadoras têm por dever e obrigaçao moral de retribuir as diferentes ex- colonias africanas.

Que eu saiba, esta exigência do mundo negro – africano não data de hoje. Esta exigência tomou verdadeiramente a forma nos princípios dos anos 80, o que já era muito tarde quando se comparado com aquela do mundo judeu. Todavia mais vale tarde do que nunca. Tarde, esta exigência chegou ao mundo colonizado português , mundo intelectualmente mais atrasado , mais culturalmente alienado, comparado aos outros mundos negros – africanos , razão destes histéricos ‘’debates ‘’que se assistiu e continua – se assistindo nas redes sociais , alimentados por uma certa imprensa portuguesa partidária de uma nova recolonização africana a maneira do general francês Lecointre–

Regressando ao nosso Pais e em relação ao assunto na agenda, tenho pena que gente burra e inculta não pague impostos pois seria uma importante ajuda para as nossas finanças públicas.

Óh Gentelha de casacos enlaçados, de gravatas safadas e tortas que dão – se de homens políticos ! Primeiro ministro ! Ministros !

Senhoras e Senhores Dep(o)tados !

Vós sois representantes de uma Naçao em deriva e que têm acesso a tribuna da nossa tao querida Assembleia Nacional, a vociferar vermes e outras imundices em nome do coitado que voss elegeu do mesmo modo que elegeram o um Primeiro – Ministro dando – lhe uma maioria absoluta sob a promessa de soluções que até hoje nao apareceram. Tudo isto, foi possivel em troca de umas notas em dobras sujas, distribuidas alegremente a este corpo eleitoral de gentalhada.

Preço da nossa dita democracia que ‘’ nós ‘’ todos orgulhamos tanto. São estes políticos , estas miseráveis criações Divina , estes lixos da sociedade escravocrata , estes escravos da Casa Grande , chefiados pelo senhor capataz Patrice Trovoada , que se alimentam dos restos dos manjares dos seus proprietários e vestem as velhas e safadas indumentarias , destes mesmos proprietários , estes pretos indignos que amanha doentes , se encontrarão nas ruas de Lisboa , Porto ou outras cidades portuguesas mendigando um tratamento urgente nos hospitais portugueses , tratamentos que deveriam ser feitos no pais se houvesse homens políticos íntegros e competentes contribuindo assim com ideias inovadoras e sérias para a resolução do nosso tão grave problema da saúde pública e isto sem mencionar o crescente clima de insegurança. Abatem pessoas nestas ilhas como se abatiam cães de rua e isto tudo sem mencionar outros grandes males.

Á propósito : um caloroso viva a boa governança do senhor dignissimo Primeiro – Ministro Patrice Trovoada, sempre ausente do pais ( é o chefe do governo que mais viaja neste mundo) dirigindo conselho de ministros através de video – conferências.

Segundo consta o senhor viaja a procura de fundos financeiros para pais, jà la vao quase três décadas que o senhor ocupa altas funçoes no aparelho estatal destas ilhas e sempre viajando a procura de tais fundos , até agora , continua – se esperando tais eventuais fundos que concretamente ainda nao chegaram ao País.

O senhor é, o maior impostôr que esta ilha produziu e isto, transborda na sua aparência fisica e so os cegos nao vêem e como nosso pais é povoado de cegos ou de gentes de curta visão eles continuam a lhe depositar uma hipocrita confiança.

O senhor Patrice vai dirigindo o pais gritando com os seus ministros como se fossem seus empregados domesticos, insultando de um modo vulgar e desrespeitante a sua ministra de Educaçao e Cultura, dizendo que ela esteve’’ num dia mau’’, alusao direta a sua periodicidade , algo sagrado nas mulheres como se a sua mae ou suas mulheres nao conhecessem esta periodicidade. Esta mesma periodicidade é a causa da sua vinda ao mundo .

Nao é a primeira vez que o senhor Patrice Trovoada faz uso da sua malcriadez da sua publica e notória falta de respeito – faço referência a este triste espetaculo seu sobre o ‘’baixar as calças ‘’ O seu pai deve sentir muito orgulho de si, senhor Patrice. O senhor jà deve ser avô, seja exemplo para os seus netos por favor. A malcriadez e a falta de respeito têm limites sobretudo vinda de alguem que diz ser dirigente politico deste pais, ocupando as mais altas funçoes governamentais. O senhor quando abre a boca provoca nauseas, mesmo a um morto nomeadamente qualquer um daqueles vitimas das suas babaridades no nosso quartel militar .

Tudo isto porque a senhora ministra tomou a liberdade de anunciar publicamente de um eventual pedido de indeminisaçao á Portugal pela colonisaçao destas ilhas . Uma exigência que tem sido feita, como jà disse, hà varias decadas por todos os grandes intelectuais africanos e negros – africanos deste mundo que vao ainda mais longe exigindo que a colonisação seja declarada crime contra humanidade e a recuperação total das obras de arte africanas roubadas ou pilhadas na Africa . Neste quadro, Africanos intelectuais foram presos e condenados a 8 anos de prisão por terem organisado a recuperaçao forçada de algumas destas obras da arte no museu das artes africanas de Paris. A batalha pela dignidade do homem negro – africano é africana é bastante séria e justa e està em andamento, e é irreversivel .

Os Judeus foram indeminisados pelas barbaridades que sofreram e nao houve nenhum judeu, ou povo deste mundo que foi ou que é contra esta indeminização. O que infelizmente nao acontece com um bom numero de escravos modernos negros – africanos de alma e espirito completamente alienados e incultos que só sabem beber , dançar , jogar a bola , fornicar e adorar seitas religiosas e para aqueles como o nosso senhor Primeiro – Ministro , dar – se uma de importante homem escuro branco , tirando fotografias com todos os grandes dirigentes do mundo ocidental, excepto o russo e o chinês por serem os dois homens politicos pouco dignos de certas frequentaçoês. O senhor malcriado do Primeiro – Ministro, ( e contrariamente ao senhor , estou sendo educado para consigo e para com os meus leitores ) , e os seus lacaios servidores , incluindo alguns politicos da oposiçao , são todos , miseráveis servidores lambe – botas de Portugal , gente que vende alma e espirito em troca de uma simbólica esmola em euros para equilibrar o nosso orçamento do Estado.

Gente que deram praticamente o nosso rico fundo marítimo em peixe a União Europeia ( o novo governo senegalês vai renegociar ou mesmo anular este acordo de pesca com UE ), gente incapaz de criar um mercado de emprego para os nossos jovens , preferindo assinar pseudo acordos de abolição de vistos com Portugal com a finalidade de escoar esta mão de obra fora do pais antes que eles se revoltem , gente despida de todo sentimento patriótico e que passam o tempo a pedir tudo e nada a Portugal porque são incapazes de pensar e elaborar um verdadeiro projeto de desenvolvimento para o país, , gentes que segundo as palavras do senhor primeiro – ministro Patrice Trrovoada estão ‘’ virados para o futuro ‘’ ao ponto tal que a questão indeminização ‘’ que foi levantada em Portugal … nao faz parte das nossas prioridades , nao faz parte da nossa agenda ‘’ . Agora peço ao digníssimo senhor chefe do governo que publique em detalhes a sua agenda governamental. Eu pessoalmente gostaria conhece – la para tecer o meu juizo de valor. Que agenda ?

O senhor tem alguma agenda? Mas vale ser surdo que ouvir estas mediocridades. O senhor é contra a indeminização, para satisfazer os seus interesses financeiros em Portugal, aliás o senhor deve ser português e se ainda não é , é porque o senhor tem aspirações a se candidatar a mais alta magistratura, afim de melhor realizar as suas ambições políticas e financeiras.

Resumindo o senhor reside em Portugal para satisfazer os seus interesses e os dos seus amigos socialistas ligados a franco – maçónico e também aos interesses da União Europeia e da NATO nesta rica região do golfo da Guiné e o povo são-tomense que se lixe mas a sua História. Viva Portugal, viva a nova colonização e os seus ditos apoios sociais e os são-tomenses continuarão a não trabalharem a sério como sempre o fizeram.

Feito 05 de Maio de 2024 Izequiel Batista de Souza

Residente na ilha de Reunião – FRANÇA