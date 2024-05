Presidente Xi Jinping de visita a França fala sobre o conflito israelo-palestiniano e a crise na Ucrânia

Na tarde de 6 de maio, hora local, o presidente Xi Jinping e o presidente Emmanuel Macron encontraram-se conjuntamente com a imprensa após o encontro no Palácio do Eliseu, em Paris. O Presidente Xi descreveu a posição de princípio da China sobre o conflito Israel-Palestina e a crise na Ucrânia.

O Presidente chinês salientou que a prolongada tragédia do conflito Israel-Palestina é um teste para a consciência humana. A comunidade internacional deve agir. A China apela a todas as partes para que trabalhem por um cessar-fogo imediato, abrangente e sustentável em Gaza. A China apoia a adesão plena da Palestina à ONU e apoia a restauração dos seus direitos nacionais legítimos à Palestina e o reinício da solução de dois Estados, de modo a alcançar uma paz duradoura no Oriente Médio.

FOTO – RFI

O Presidente Xi Jinping ainda sublinhou que a China declarou a sua posição sobre a crise da Ucrânia em muitas ocasiões. A China não iniciou a crise na Ucrânia, nem é parte ou participante dela. Em vez de ser um espectador, a China tem desempenhado um papel importante para a paz.

O representante especial do governo chinês para assuntos da Eurásia está na sua terceira rodada de diplomacia de vaivém. Ao mesmo tempo, a China opõe-se às tentativas de utilizar a crise da Ucrânia como bode expiatório ou difamar um terceiro país ou para alimentar uma nova guerra fria. A história provou repetidamente que, no final das contas, os conflitos só podem ser resolvidos através da negociação.

A China apela a todas as partes para que retomem o envolvimento e o diálogo para construir a confiança mútua. A China apoia a realização, no momento adequado, de uma conferência internacional de paz que seja reconhecida tanto pela Rússia como pela Ucrânia e que garanta a participação igualitária de todas as partes e discussões justas sobre todos os planos de paz. A China apoia um quadro de segurança equilibrado, eficaz e sustentável na Europa.

FONTE : CMG