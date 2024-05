STP vai beneficiar de um financiamento da ONU para reforma da justiça e da segurança nacional

No valor de 2,5 milhões de dólares o financiamento a ser disponibilizado pelo fundo para a consolidação da paz vai garantir a reforma dos sectores da justiça e da segurança.

O Presidente da Comissão das Nações Unidas para a consolidação da paz, Sérgio frança Danese, foi quem anunciou o financiamento após encontro com o Primeiro-ministro Patrice Trovoada.

«A assinatura do acordo vai permitir o financiamento do fundo de consolidação da paz para ajudar São Tomé nessas duas áreas, reforma da justiça e a reforma da segurança», afirmou.

Segundo Sérgio frança Danese, o acordo vai ser assinado brevemente. «Estamos a falar de um financiamento na ordem de 2,5 milhões de dólares. E vamos a partir de agora fazer o seguimento de tudo isto», acrescentou.

A Comissão das Nações Unidas para a consolidação da paz intervém em São Tomé e Príncipe após solicitação do Governo feita no mês de janeiro em Nova Iorque. Em resposta a delegação da comissão da ONU visita o país durante 3 dias com o propósito de fazer o estudo específico sobre a segurança e a justiça no país.

Ainda nesta terça-feira a missão para a consolidação da paz da ONU reúne-se com o supremo tribunal de justiça, o tribunal constitucional, assim como as forças de segurança.

Nações Unidas apoiam São Tomé e Príncipe na consolidação da paz. A justiça é um sector importante para a promoção da paz, que só é consolidada numa sociedade onde há segurança.

Abel Veiga