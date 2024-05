Crianças pagam duramente pela desgraça que se abateu sobre os pais no Hospital Central

Waldemar Torres, é um dos exemplos da desgraça que se abateu sobre o grupo de 300 funcionários do hospital central Ayres de Menezes. Os auxiliares de enfermagem, motoristas, arquivistas e outros profissionais não recebem os salários há mais de 2 anos.

Waldemar Torres é motorista do hospital Central. Trabalha todos os dias, desde 22 de agosto de 2022. Mas, até hoje não recebeu o salário. As consequências sociais são graves e as crianças são as principais vítimas.

Adassa Torres – Filha

Waldemar tem dois filhos. Adassa Torres é a mais velha. Numa manhã, Adassa e o irmão, um bebé de 2 anos sentados num sofá degradado, comiam um pouco de arroz. O Téla Nón perguntou a Adassa se estava a matabichar para ir à escola. A menina de 6 anos de idade, abanou a cabeça. Não vai para escola?…repetiu o Téla Nón. «Não tem como», respondeu a menina.

Não tem como? Retorquiu o Téla Nón.

Com os olhos fixos no jornalista, olhos que reflectem uma alma pura e inocente, Adassa Torres abanou a cabeça comprovando que em 2024 deixou de ter acesso ao ensino. Os direitos de Adassa Torres como criança estão comprometidos.

«Eu tive de suspender a minha filha no Jardim de Infância. Ela é finalista, e deveria entrar para a primeira classe no próximo ano lectivo. Mas não tenho recursos para garantir lanche para ela. Não tenho recursos para pagar o transporte, moto táxi», revelou Waldemar Torres.

Waldemar Torres e o filho mais novo

Um golpe duro sobre o futuro das crianças também é sentido no seio da família Ilza Cravid. É auxiliar de enfermagem. Há 2 anos e 3 meses que trabalha, mas não recebe o salário. Com lágrimas nos olhos relatou para o Téla Nón o drama que vive o seu filho. «Eu tirei meu filho da escola, porque não tenho como pagar lanche, ou para pagar o moto táxi para levá-lo para escola».

Já a família de Waldemar Torres, além de não ter acesso à escola, vive no escuro. A empresa de electricidade cortou o fornecimento porque o chefe de família não pagou as facturas de energia. «A minha casa está agora sem energia», pontuou.

O motorista do hospital central, mostrou para o Téla Nón a guia de marcha emitida pelo Ministério da Saúde no dia 22 de agosto de 2022, que o confirma como profissional do sector. Um documento que o Ministério da Saúde está a exigir, como condição para poder pagar o salário há 2 anos em atraso.

«E frustrante para um pai presenciar as suas crianças definhando dentro da casa, sabendo que ele trabalha para o Estado, procura andar dentro da norma, mas não consegue sustentar as crianças. É frustrante e revoltante», afirmou.

A Ministra da Saúde Ângela Costa reagiu passando a bola para o Ministério do Trabalho. Aos berros no corredor do ministério, a ministra recusou prestar declarações. Disse que o assunto está a ser tratado pelo ministério do trabalho.

Adassa Torres – Na sala da casa

Enquanto isso, a família de Waldemar Torres, procura pela luz. A filha Adassa espera por uma oportunidade de ter acesso ao ensino.

Abel Veiga