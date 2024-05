No quadro do projecto de reforço das capacidades institucionais financiado pelo Banco Mundial, a AFAP anuncia concurso público para a Aquisição e instalação de Equipamentos Informáticos para o Banco Central de São Tomé e Príncipe, Direcção de Tesouro, Direcção de Tecnologias e Informação das Finanças, e Região Autónoma do Príncipe.

Para ter os detalhes consulte o documento seguinte :