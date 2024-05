É um slogan de solidariedade, de humanismo, lançado espontaneamente pela Primeira Dama de São Tomé e Príncipe, Fátima Vila Nova, em abril último quando entregava ajuda alimentar ao centro de dia da Quinta de Santo António, arredores da cidade de São Tomé.

O apelo “Um pacote de esparguete faz a diferença neste lar” divulgado pelo Téla Nón e outros órgãos de comunicação social, provocou uma onda de solidariedade, e transformou-se num slogan da campanha de solidariedade para com os idosos e crianças do país que cada vez mais se debatem com a ameaça da fome.

Os antigos alunos do Liceu Nacional na década de 80 do século XX, por sinal colegas de escola da Primeira Dama foram os primeiros a reagir. Compraram esparguete, óleo alimentar e outros produtos alimentares, e entregaram ao centro de dia da Quinta de Santo António.

«Exactamente um pacote de esparguete faz diferença…Peço que contribuam para este lar e outros lares do país, porque um pacote de esparguete faz muita diferença para os carenciados», afirmou Fátima Vila Nova.

O padre Vicente Coelho, representou a Igreja Católica que é a administradora do centro de dia que atende mais de 120 idosos que habitam toda a cintura da capital São Tomé. São idosos carenciados dos bairros da Quinta de Santo António, de Água Arroz, São Gabriel e outros bairros limítrofes da capital.

«É um grande estímulo, porque o lar tem estado a passar por dificuldades tendo em conta a situação económica do país. É a oportunidade para tirar um sorriso aos nossos irmãos e irmãs aqui dos arredores da cidade, que alimentamos com esse esparguete e outros produtos», afirmou o Padre Vicente Coelho.

Solidariedade, significa amor e até mesmo salvação segundo o pároco da Igreja da Conceição.

«Na nossa constituição no artigo número 1 dizemos que somos um estado solidário, mas não. Ainda falta muito trabalho, porque solidário é aquele que pensa no outro. Antes de tomar uma decisão pensa no outro», frisou.

Solidariedade também é um acto que produz felicidade. «Eu sou feliz quando o outro é feliz. Acredito que os senhores que doaram a ajuda alimentar estão felizes, porque fizeram feliz os outros irmãos e irmãs», sublinhou o Padre.

A Igreja Católica disse que o acto de caridade promove a salvação. A comunicação social joga um papel determinante no despertar da consciência humana, para o bem, para a caridade.

«As pessoas viram este apelo na RTP-Africa e reagiram de fora do país. Esta oferta é dos alunos dos anos 80 do Liceu Nacional que contribuíram para esta campanha e espero que mais pessoas contribuem para esta campanha», pontuou a Primeira Dama Fátima Vila Nova.

Grande parte dos ex-alunos do Liceu Nacional na década de 80 do século XX, é hoje quadros superiores e dirigentes da administração pública. Juízes conselheiros, médicos e enfermeiros, engenheiros, etc. Todos desfrutaram da felicidade que um pacote de esparguete provoca no seio dos cidadãos mais vulneráveis da sociedade santomense.

Abel Veiga