Água no 1º de junho

No dia 1 de junho, às crianças de São Tomé e Príncipe, gritam um slogan tradicional. “Queremos pão, paz e amor”.

Nos últimos tempos o pão tornou-se mais raro para as famílias santomenses. Neste 1 de junho de 2024, as crianças perceberam que os pais e encarregados de educação, sobretudo os que são funcionários públicos, não receberam ainda o salário do mês de Maio. Sem pão, é impossível a Paz reinar no seio da família, e o amor padece, vacila, quando a barriga está vazia.

No entanto, a Água nunca faltou em São Tomé e Príncipe. Escorre nos rios e riachos ao encontro do mar. Mas as alterações climáticas prenunciam a redução do caudal da água. Muitos analistas e até mesmo estudos internacionais consideram que a falta de água será evidente a curto prazo, e pode ser a principal causa de guerras e de invasões de países no mundo.

Na escola Albertina Matos da Vila da Madalena, Água esteve no centro de reflexão das crianças na celebração do dia 1 de junho. A direcção da escola da Vila da Madalena organizou uma visita de estudo com os alunos ao centro de captação e tratamento de água da Região da Madalena.

Segundo o director da escola, Humbelina dos Santos, «através das explicações do técnico da empresa de água e electricidade (EMAE), os alunos puderam perceber um pouco sobre o tratamento deste líquido tão precioso»..

O responsável da escola Albertina Matos aclamou o lema internacional para a celebração este ano do dia das crianças. «Chegou a hora para uma educação transformadora e participativa que faça diferença».

Sendo as crianças o futuro do país e do mundo, os ensinamentos sobre a protecção dos recursos naturais e a adaptação às alterações climáticas administrados na central de tratamento de água da Madalena são mais prioritários do que os discursos repetitivos e sem realização prática, que os políticos-dirigentes fazem ecoar em cada 1 de junho.

O centro de tratamento da água da vila da Madalena garante o fornecimento e distribuição do líquido precioso na maior parte dos bairros residenciais da cidade de São Tomé.

Abel Veiga