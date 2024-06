Ministério da Agricultura – Recrutamento de 5 postos de chefia para a Unidade de Coordenação do PRIASA III

AVISO DE CONCURSO PÚBLICO

O governo de São Tomé e Príncipe recebeu um financiamento do Banco Africano de Desenvolvimento para cobrir o custo do Projeto de Gestão de Extremos Climáticos para a Resiliência da Agricultura e da Pesca (PRIASA III), num total de 18,9 milhões de USD de financiamento do Grupo do Banco Africano de Desenvolvimento, distribuídos entre um donativo do FAD de 7,5 milhões de UC (cerca de 10 milhões de USD) e um donativo do FEM de 8,9 milhões de USD.

O Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas (MADRP), a agência executora, torna público que, no âmbito da operacionalização do Projeto denominado “Cogestão de Situações Climáticas Extremas para a Resiliência na Agricultura e Pescas (PRIASA III)”, estão em curso os procedimentos para o recrutamento de cinco (5) candidatos que, uma vez avaliados e selecionados, irão ocupar os cinco postos de chefia da estrutura diretiva da Unidade de Coordenação do PRIASA III.

Os postos a que se refere o Aviso de Concurso Público são os seguintes:

Coordenador(a) do Projeto (por um período de 12 meses, renovável) Responsável de Aquisições; Responsável Administrativo e Financeiro (RAF); Responsável de Seguimento e Avaliação Chefe das Infraestruturas.

Para o efeito, os candidatos interessados deverão apresentar os documentos que a seguir se indicam:

Carta de intenção, dirigida ao Ponto Focal do MADRP para o PRIASA III; Curriculum vitae em inglês ou francês; Cópias autenticadas dos seus diplomas, certificados e outros documentos comprovativos da sua qualificação;

Os critérios de elegibilidade, a elaboração da lista restrita e o procedimento de seleção estão em conformidade com a “Política de Aquisições para as Operações Financiadas pelo Grupo do Banco” do Banco Africano de Desenvolvimento, datada de 2015, que está disponível no site do Banco no seguinte endereço: [Política de Aquisições] (https://www.afdb.org/en/projects-and-operations/procurement/new-procurement-policy).

Um consultor será selecionado de acordo com o método ICS definido na política de aquisições.

Ainda se avisa que os documentos acima descritos deverão ser entregues num único envelope fechado e lacrado, dirigido ao Ponto Focal do PRIASA III, com a seguinte menção: “CONCURSO PÚBLICO PARA O RECRUTAMENTO DO ______ [indicar o posto a que se candidata] …. NO QUADRO DO PROJETO PRIASA III”.

O referido envelope deverá ser entregue no edifício do Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas (MADRP), sito na Avenida Marginal 12 de Julho, até às 15h30 do dia 21 de junho de 2024, no Guiché da Secretaria da Direção Administrativa e Financeira (DAF) do mesmo Ministério.

Do mesmo modo, informa-se que os Termos de Referência (TDR) para o recrutamento estão afixados na vitrina da DAF deste Ministério. Os candidatos cuja pontuação ultrapassar os 75% serão sujeitos a uma entrevista, para apreciação do currículo e das motivações apresentadas.

O MADRP reserva-se ao direito de anular o concurso, caso as candidaturas não satisfaçam o perfil exigido.

Para mais esclarecimentos, os interessados poderão contactar:

Nome: Celso Garrido de Sousa Pontes

Telefone: 9904646

Email: celgapontes.stp@gmail.com

Nome: Carlos Henrique Cravid Pires dos Santos

Telefone: 9939385

Email: carlospsantos46@gmail.com

Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas, feito em S. Tomé aos 03 dias do mês de junho de 2024.

O Ponto Focal

Celso Garrido de Sousa Pontes

Veja o anúncio em formato word e em línguas portuguesa e francesa :