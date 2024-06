PAM disponibiliza 80 mil euros para aumentar a produção agrícola e combater a fome

O Programa Alimentar Mundial vai apoiar o Conselho Nacional de Segurança Alimentar de São Tomé e Príncipe para aumentar a produção agrícola e combater a ameaça da fome.

O plano de acção para os próximos 4 anos está avaliado em 80 mil euros, e foi assinado pelo Ministro da Agricultura Abel Bom Jesus.

A boa gestão dos 80 mil euros concedidos pelo PAM, vai permitir ao Ministério da Agricultura de São Tomé e Príncipe, formar os agricultores e promover o aumento da produção alimentar.

«Encontramos essa saída, para hoje assinarmos este plano de acção para dar dinâmica ao Conselho Nacional de Segurança Alimentar e trazer respostas para a questão alimentar no país», afirmou o ministro da agricultura, desenvolvimento rural e pescas.

O projeto do Programa Alimentar Mundial(PAM) pretende que o aumento da produção agrícola atenda às necessidades do mercado, mas também das cantinas escolares. O plano de ação para os próximos 4 anos visa combater a fome e ao mesmo tempo elevar o rendimento dos agricultores.

«Esta colaboração marca um passo significativo nos nossos esforços para combater a fome e a insegurança alimentar na nossa região. Este apoio é o testemunho do nosso compromisso inabalável na melhoria das condições de vida das populações mais desfavoráveis», precisou Leon Victor Mushumba, encarregado do escritório do PAM em São Tomé e Príncipe.

O Conselho Nacional de Segurança Alimentar reconhece que a ameaça da fome representa um grande desafio para o Ministério da Agricultura. As alterações climáticas também têm contribuído para a baixa da produção agrícola no país.

Abel Veiga