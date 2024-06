Patrice rejeitou a proposta do FMI para alcançar o acordo de facilidade de crédito

O primeiro-ministro e chefe do governo, Patrice Trovoada considerou insuficientes as medidas de correcção macroeconómicas propostas pelo FMI, como condição para a assinatura do programa de facilidade de crédito alargado.

O Chefe do Governo, que convocou uma conferência de imprensa logo após o término da missão técnica do FMI ao país, disse que o FMI propôs o aumento do preço dos combustíveis na ordem de 30% e das tarifas de electricidade em 20%.

Uma proposta que segundo o primeiro-ministro, o FMI considera ser a solução para o centro do problema macroeconómico que está a dificultar a assinatura de um novo programa de facilidade de crédito. Trata-se da disponibilidade de reservas cambiais para comprar os combustíveis.

Ainda segundo Patrice Trovoada, o FMI propôs que o executivo arranjasse um parceiro internacional, seja instituição financeira ou país, que pudesse financiar a taxas concessionais uma grande parte da importação dos combustíveis.

«Eu disse que não é por esse caminho que o governo irá seguir», pontuou o primeiro-ministro.

O Governo rejeitou, e Patrice Trovoada apresentou argumentos para a recusa. «O quê que serviria aumentar a electricidade e os combustíveis, se ainda temos um GAP(buraco) significativo entre 40 e 80 milhões de dólares para chegar ao programa de facilidade de crédito?» interrogou.

O Chefe do Governo acrescentou que «a medida do FMI se calhar iria piorar as condições sociais no país sem resolver o problema. Aumentar em 30% o preço dos combustíveis, sem os outros problemas estarem resolvidos, iria aumentar a inflação, o preço dos transportes etc».

O governo de São Tomé e Príncipe disse também que ainda não encontrou nenhuma instituição financeira ou país «que nos daria financiamento concessional para importação dos combustíveis».

As três condições para chegar ao acordo de facilidade de crédito alargado, caíram por terra. Patrice Trovoada descreveu o cenário financeiro do país como sendo grave e preocupante. Um cenário que mostra o precipício muito perto das ilhas verdes.

Pois, diz o governo que no ano 2023, foi informado pela fornecedora dos combustíveis, a angolana SONANGOL de que já não dava combustíveis fiado ao país.

«A Sonangol que vinha entregando o combustível a crédito, decidiu que o combustível tinha de ser a pronto pagamento», revelou Patrice Trovoada.

Os cálculos feitos na altura indicavam que São Tomé e Príncipe tinha de ter em mãos 80 milhões de dólares para garantir a aquisição dos combustíveis por 1 ano.

«Desde aquela altura que ficamos engatados, porque não se encontrou a forma de financiar este GAP (buraco financeiro)» confirmou o Chefe do Governo.

As reservas externas do país esgotaram desde 2022, por causa da compra dos combustíveis. Engatado, o XVIII governo constitucional através do líder Patrice Trovoada mostrou à Nação o fundo do poço em que o país se encontra.

«Não há divisas, não há como importar combustíveis. Não há como responder a solicitação dos operadores económicos a nível da importação dos produtos alimentares, e outros bens. E não havendo importação as receitas do Estado também caem. É esta situação que estamos a viver, uma situação de extrema dificuldade», frisou Patrice Trovoada.

Um dilema porque a proposta do FMI, no entanto rejeitada, de aumentar as tarifas de electricidade e dos combustíveis, pretendia através do maior aperto para as famílias são-tomenses, aumentar as receitas do Estado, e desta forma reduzir em parte, o tal GAP (buraco financeiro), para aquisição dos combustíveis.

«Não havendo acordo com o FMI, os parceiros internacionais que costumam dar apoio ao orçamento do Estado também não vão fazê-lo», explicou Patrice Trovoada.

País engatado que em cada trimestre precisa, segundo o governo, de cerca de 12 milhões de dólares para garantir a aquisição dos combustíveis. As receitas internas estão em queda, por causa da baixa da importação de bens de consumo, e ainda não apareceu nenhum parceiro internacional para financiar os combustíveis a taxa de juro simbólico ou concessional.

Na sala do Palácio do Governo, Patrice Trovoada disse que tem menos de 30 dias para conseguir no mínimo 10 milhões de dólares, para comprar combustíveis. Caso contrário o país volta a paralisar como em 2023.

Transição energética é a única solução para resolver a principal causa do desequilíbrio macroeconómico, que dificulta o acordo de facilidade de crédito. Trata-se do financiamento para a aquisição do gasóleo e assim alimentar as centrais térmicas do país, que são a única fonte de energia em São Tomé e Príncipe.

«Com o apoio da sociedade financeira Internacional, e o Banco Mundial, temos o objectivo de daqui a 12 meses ter 40% da produção de electricidade de origem solar, para pouparmos 40% do gasóleo», declarou o primeiro-ministro.

Até lá, e sem acordo com o FMI, Patrice Trovoada decidiu avançar com medidas de austeridade que diminuam as despesas públicas. Reconheceu que a situação vai-se degradando, mas garantiu que o país ainda está de pé. «O essencial é que o país tem funcionado com todas as dificuldades», concluiu.

Registo sonoro da conferência de imprensa do primeiro-ministro Patrice Trovoada:

Abel Veiga