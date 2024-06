MLSTP/PSD “o governo tem de deixar a arrogância e discutir até a exaustão com o FMI”

O líder do maior partido da oposição em S. Tomé e Príncipe considera que o país vive um colapso total e uma sangria social sem precedentes.

«Este governo tem que parar de estar constantemente ajoelhado diante do muro das lamentações, das acusações, da vitimização. Disse que tinha solução, então, que resolva os problemas. O senhor primeiro-ministro disse que conseguia facilmente, é repetente pela quarta vez na governação, aparentemente, conhecedor do país e, este país, não avança. A única mudança que entrou na caixa é a retaguarda».

Jorge Bom Jesus pede que o governo discuta até a exaustão com o Fundo Monetário Internacional com vista a alcançar o tão almejado acordo de facilidade de crédito que está encravado há dois anos.

«O governo tem que encontrar a melhor forma sem sacrificar ainda mais esta população que já está a sangrar diariamente, que tem dificuldade em se alimentar, que tem dificuldades em encontrar medicamentos no hospital, etc, etc. O governo foi eleito para isso, tem que encontrar formas para aproximar as posições com o FMI, encontra formas de mitigação social também».

Para o MLSTP/PSD a situação é difícil e é preciso que os outros órgãos de soberania sejam mais interventivos, em particular, o Presidente da República.

José Bouças