Há 3 meses que Patrice Trovoada lançou pedras mas as obras não começaram

As obras de reabilitação e modernização da marginal 12 de julho, na capital São Tomé foram consideradas pelos sucessivos governos como sendo estruturantes. No início do mês de março de 2024, o primeiro-ministro Patrice Trovoada lançou a primeira pedra, para o arranque das obras. Mas até agora nada aconteceu.

Preocupado, o primeiro-ministro deu um grito de alarme. «A marginal tem de ser uma realidade. Eu pedi ao ministro para chamar toda gente», afirmou.

O Chefe do governo considera que nos projectos os diversos interlocutores, nomeadamente as empresas de fiscalização, os gabinetes de estudo, as empresas a que foram adjudicadas as obras, «têm de trabalhar. Têm de ter mais dinamismo. Não podem continuar a perder tempo».

Patrice Trovoada mandou recolher as tropas para entender, por que razão ainda não arrancou a obra pública que pode gerar emprego, e dar um pequeno empurrão à economia.

O Chefe do governo reconheceu que a falta de acordo de facilidade de crédito com o FMI, impõe limites aos financiadores da obra.

«Todos os nossos parceiros querem nos ajudar. A intenção é de ajudar. A limitação é não existir o acordo com o FMI», precisou.

O governo da Holanda-Países Baixos, e o Banco Europeu de investimento são os financiadores do projecto de modernização da marginal 12 de julho.

Patrice Trovoada quer celeridade na execução do projecto, e criticou a burocracia.

«O que lamento é a burocracia dos projectos. Parece que os vários intervenientes nos projectos não têm consciência, porque os seus salários são pagos todos os meses, de que devem aumentar a produtividade, e resolver os problemas para que o desembolso do financiamento possa servir ao resto da economia», frisou.

O Governo procura dinamizar obras públicas para promover o crescimento da economia.

Abel Veiga