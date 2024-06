Chefe do Estado-Maior da Armada Portuguesa está em São Tomé para render o comando do NRP Centauro

O almirante Gouveia e Melo, Chefe de Estado Maior da Armada portuguesa realiza hoje a rendição do comando do navio NRP Centauro que está destacado em São Tomé e Príncipe no quadro da cooperação militar entre o arquipélago e Portugal.

Ainda na qualidade de vice-chefe de Estado maior da armada portuguesa Gouveia e Melo jogou papel determinante na evolução da cooperação técnico militar entre os dois países. O destaque vai para o acordo que permitiu em 2018 e pela primeira vez o destacamento de um navio da marinha portuguesa em São Tomé, para fiscalização da zona económica exclusiva do arquipélago, e também para formação da guarda costeira santomense.

O NRP Zaire, foi o navio destacado em São Tomé. Em julho de 2023 o Chefe de Estado da Armada Portuguesa participou na cerimónia de despedida do NRP Zaire. «O NRP Zaire foi um exemplo em matéria de cooperação bilateral entre os dois países lusófonos, contribuindo, sem dúvida, através do esforço conjunto, para a segurança marítima das águas santomenses, em particular, e um importante contributo para a segurança marítima do Golfo da Guiné», declaração do almirante Gouveia e Melo em julho de 2023.

NRP CENTAURO no porto de São Tomé

O NPR Centauro que já se encontrava no país desde maio de 2023 substituiu o NRP Zaire. Esta quinta-feira, 13 de junho o Chefe de Estado Maior da Armada Portuguesa dá voz de mando para a rendição do comando do navio patrulha Centauro.

«A cerimónia de rendição de Comando do NRP Centauro é a primeira desde que esta unidade naval portuguesa começou a operar na República Democrática de São Tomé e Príncipe, de forma ininterrupta, desde maio de 2023, substituindo o NRP Zaire após cinco anos de missão», refere o comunicado da embaixada de Portugal enviado a redacção do Téla Nón.

Mais veloz do que o NRP ZAIRE o navio Centauro já navegou 1.200 horas nas águas santomenses.

«Tendo percorrido cerca de 11.600 milhas náuticas. No mar, realizou, até ao momento, duas ações de busca e salvamento, seis ações de fiscalização conjuntas e participou por três vezes em exercícios internacionais. Realça-se ainda que a ação do NRP Centauro se tem mostrado fundamental no apoio logístico entre as ilhas de São Tomé e Príncipe em favor das Forças Armadas santomenses, instituições de solidariedade e também das populações locais», explica o comunicado da embaixada de Portugal.

À semelhança do NRP Zaire o navio patrulha Centauro opera com uma guarnição mista composta por militares portugueses e santomenses. O reforço da cooperação técnico-militar entre São Tomé e Príncipe e Portugal no domínio da fiscalização marítima fica marcado pela projecção nas águas santomenses de mais uma embarcação de patrulha e de alta velocidade. Batipzada de Príncipe, a lancha rápida integra também militares santomenses e portugueses.

«Está vocacionada para ações de abordagem e segurança marítima, reforçando, desta forma, a capacidade de atuação das autoridades santomenses no mar. A cooperação bilateral entre os dois países lusófonos tem contribuído, através de um esforço conjunto, para a segurança marítima na região do Golfo da Guiné», diz o comunicado da embaixada de Portugal..

Antes da cerimónia de rendição do comando do NRP Centauro o Chefe de Estado Maior da Armada Portuguesa Almirante Gouveia e Melo e as autoridades santomenses vão condecorar um militar santomense que prestou serviço no NRP Zaire.

Segundo o comunicado após a rendição do comando o NRP Centauro vai realizar uma missão de fiscalização marítima conjunta nos espaços marítimos sob soberania e jurisdição de São Tomé e Príncipe.

Abel Veiga