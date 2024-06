Movimento Basta considera que STP está à beira de uma derrocada

O Movimento Basta considera que São Tomé e Príncipe enfrenta uma crise sem precedentes, com a economia à beira de uma derrocada, onde não há transparência e a democracia está em perigo.

O movimento sugere um conjunto de propostas e recomendações para inverter a situação.

Propõe à intervenção do presidente da república e diálogo nacional, à credibilização do Banco Central e à reforma na gestão da EMAE. Recomenda também humildade e diálogo, transparência e respeito pelas leis, o desenvolvimento do setor privado, política e proteção social inclusiva e valorização do capital humano.

«Nós preferimos propor ao governo algumas medidas para corrigir a atual situação que consideramos que é muito grave e que, se elas não forem corrigidas, poderemos caminhar para o abismo» – disse Salvador dos Ramos , coordenador do movimento.

Para o Basta, que aponta o dedo ao primeiro-ministro, o agravar da situação tem a ver com a forma como o governo tem conduzido os destinos do país.

«Quase um ano e meio da governação, a situação está pior. Entendemos que se a liderança do país estivesse melhor, o país estaria melhor. Eu não tenho memória de qualquer um outro país onde um primeiro-ministro passa quase dois terços do seu tempo no exterior. Está a governar o quê? Ele controla como, através das redes sociais? Se ele foi eleito pelo povo para governar tem que estar aqui, tem que conviver com o povo, tem que atravessar as mesmas dificuldades que todos estamos a atravessar».

O movimento considera que a democracia está em perigo.

«A democracia corre sérios riscos. Para além da comunicação social que está fechada, há presença de forças nalgumas instituições. Nós não precisamos disso, precisamos de ordem, de disciplina, de organização e trabalho».

O movimento com representação parlamentar e que completou, esta semana, dois anos de existência, vai transformar-se em partido democrata numa convenção que deverá ter lugar no final do ano.

José Bouças