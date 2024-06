Evento solidário com o Centro Renascer de São Tomé na UCCLA

Vai decorrer, no dia 22 de junho, às 16 horas, o evento solidário com o Centro Renascer de São Tomé e Príncipe – Glávi (bonito) – nas instalações da UCCLA.

Moda, música e muitas surpresas não irão faltar.

A entrada é de 10€ para adultos e 2€ para as crianças. A receita do evento reverte a 100% para o Centro Renascer. IBAN com os dados bancários, caso queira proceder ao pagamento antecipadamente, ou ajudar na causa: PT50000700000037980388923

Venha ajudar e apoiar o Centro Renascer de São Tomé!

Centro Renascer:

“No dia 11 de fevereiro de 2021, dia de Nossa Senhora de Lurdes, abrimos as portas do Centro Renascer.

Este é um espaço que acolhe crianças vulneráveis do Bairro do Hospital e arredores. Tem como objetivos principais: o acompanhamento escolar, o suporte humano-espiritual e a ajuda alimentar.

Com estes auxílios acreditamos que, podemos incutir nestas crianças valores cívicos e morais, dando-lhes instrumentos académicos e humanos para enfrentarem a vida com sabedoria.

De momento o Centro acompanha 50 crianças, idade compreendida de 7-13 anos, cada uma com a sua história, traumas e potencialidades. No nosso humilde espaço, encontram abraços, afetos, pessoas que as compreendem, as amam e as ajudam a aliviar as suas feridas profundas.

A título de exemplos:

– temos 3 crianças que não são registadas/reconhecidas, existem mas é como se não existissem;

– duas, apesar de terem 6 anos ou mais, ainda não frequentam o ensino escolar;

– 70% destes miúdos não tem o nome do pai;

– 90% vive só com a mãe.

– algumas crianças apresentam experiências de vida graves que requerem de nós uma atenção especial.

Há crianças cuja mãe não sabe aonde o filho dorme e nem se importa com isso.

Amigos, infelizmente, há pais que não sabem ser pais, perderam ou nunca tiveram o sentido da responsabilidade e o dom de serem bons progenitores.

O Centro RENASCER funciona como ATL, de segunda a sexta-feira, das 7:30h às 16h.

Além de sessões de apoio escolar, formação humana, garantimos também um pequeno-almoço 8h, o almoço às 12:30h e um lanche, antes do encerramento diário.

Como é que conseguimos manter esta rotina? Através do sistema de apadrinhamento. Cada padrinho/madrinha, assumiu a responsabilidade de contribuir com um valor mensal para a caixa do RENASCER. Os mesmos têm a responsabilidade de acompanhar os afilhados, a nível humano e académico, até à entrada/saída da universidade.

Temos amigos do Centro que também vão dando o seu contributo monetário e alguns géneros alimentícios.

Mesmo a comunidade paroquial, aos 1° domingos de cada mês participa na sustentabilidade do Centro, na doação do valor simbólico de renúncias que faz. Há também um apoio do Sr. Bispo, Dom Manuel, através de ajudas que recebe e algumas são canalizadas para o nosso Centro.

Temos várias despesas, principalmente, o salário mensal de 5 colaboradores, a energia elétrica e a manutenção do espaço.

Cada dia que passa, há pais que nos batem à porta procurando um lugar para os seus filhos. Este auxílio é-lhes negado, porque o nosso espaço é muito limitado. Não temos meios suficientes para acolhê-los a todos.

Quero, aqui, agradecer profundamente ao serviço dos bombeiros que, quinzenalmente, abastece o nosso depósito de 8.000 litros de água.

Caríssimos Irmãos, este é o selo da Igreja Católica em todo mundo e São Tomé não foge à regra. Onde nós estamos preocupamo-nos com todos, principalmente com aqueles cujas vozes e clamores não são escutados nem valorizados.

Obrigado a todos vós que ides apoiando o nosso Centro e que vos doais diariamente para mantê-lo.

Se o grão de trigo não morrer dará muitos frutos.

Tudo para honra de Deus.”

Padre Fausto Matos (fundador e responsável pelo Centro Renascer)